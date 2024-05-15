В Самаре отметили Международный день семьи

В среду, 15 мая, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню семьи. Самарская область стала первым регионом, где с 1994 г. ежегодно начал отмечаться этот праздник. В числе участников — семьи защитников отечества, семьи, награжденные федеральными и региональными наградами за достойное воспитание детей, многодетные и приемные семьи, трудовые династии.

Земляков поприветствовал и поздравил губернатор Дмитрий Азаров. В Самарской области много замечательных крепких семей, активных и деятельных, которые являются лучшим примером для подрастающего поколения, отметил глава региона. "Благодарю вас за то, что вы есть. Именно вы надежный и прочный фундамент, на котором держится наша земля, строится успешное будущее нашего великого государства", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул особое внимание президента страны Владимира Путина к вопросам поддержки семей. Глава государства не раз подчеркивал, что семья — это основа государства. 2024 г. объявлен Годом семьи, начата реализация указа президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

"Это позволило нам внедрить еще 14 новых мер поддержки для семей с детьми, — отметил глава региона. — Сейчас в регионе действуют уже 38 таких мер — 37 региональных и одна федеральная. А общий объем финансирования — 50 млрд руб., сумма для региона небывалая. Вот такое внимание нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, такое внимание в нашем регионе семьям, и многодетным семьям, конечно, в первую очередь. Мерами поддержки охвачено 230 тыс. семей, это более 350 тыс. детей в наших самарских семьях. Уверен, что и в дальнейшем мы будем только увеличивать меры поддержки".

На повышение рождаемости, благосостояния семей будет направлен новый национальный проект — "Семья", о запуске которого глава государства объявил в этом году.

Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником и поблагодарил их: "Спасибо вам за то, что вы заботитесь о будущем самарского региона, не делите детей на своих и чужих, воспитываете их так, чтобы ими гордилась самарская земля и наша великая и прекрасная родина — Россия!"

Особые слова благодарности губернатор выразил семьям защитников отечества — тех, кто сегодня стоит на защите родины и приближает победу. "Искренне признателен вам за верность и преданность отчизне. И знайте — вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь", — заверил он.

Дмитрий Азаров также рассказал о предложении ветерана боевых действий, прозвучавшем в ходе личного приема граждан, — разработать специальные знаки, которые вручали бы родителям защитников отечества. "Обсудили и то, что, возможно, такие специальные знаки мы вручали бы и детям наших героев-защитников. Очень хорошее предложение, обязательно это сделаем, если вы поддержите", — обратился губернатор.

По словам главы региона, впереди еще много мероприятий в рамках Года семьи. "Еще не раз встретимся, и в другие дни, когда мы традиционно обсуждаем вопросы развития материнства и детства, сохранения и развития новых программ в поддержку наших замечательных самарских семей, мы обязательно увидимся. Уверен, что от вас будут новые идеи и предложения, которые мы вместе реализуем на нашей самарской земле во имя и во благо нашей великой родины и каждого жителя нашей прекрасной Самарской области", — отметил губернатор.

С Международным днем семьи собравшихся также поздравил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. По его мнению, объявленный Год семьи подчеркивает значимость и актуальность этой темы, вопросов сбережения народонаселения, внутреннего, глубинного понимания семьи как духовной ценности. "В основе семьи, в рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора", — напомнил митрополит слова президента.

За вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Международного дня семьи на торжественном мероприятии были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора Самарской области семьи из Большеглушицкого, Большечерниговского, Красноармейского, Безенчукского, Борского, Хворостянского, Волжского, Шигонского, Сергиевского, Нефтегорского районов, Октябрьска, Чапаевска, Сызрани.

Дипломы вручили победителям регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья Года". Так, семья Аблеевых из Самары стала победителем в номинации "Семья — хранитель традиций", семья Бердниковых из Нефтегорского района — в номинации "Золотая семья", семья Русановых из Отрадного — в номинации "Многодетная семья", семья Сергеевых из Исаклинского района — в номинации "Сельская семья", семья Ташловых из Ставропольского района — в номинации "Молодая семья".

В числе награжденных — семья Натальи и Андрея Липатовых, в этом году они отметили 35 лет со дня своей свадьбы. "Семья — наше все. Воспитывали детей, чтобы они жили в любви, верности, чтобы взаимопонимание у них было, взаимовыручка", — говорят они.

Ценность большой дружной семьи, в которой царит любовь и взаимопонимание, подчеркивают и супруги Скобелкины. У Ольги и Геннадия пятеро детей и уже четверо внуков. "Семья — это самое главное для человека. Все друг о друге заботятся, поддерживают, принимают тебя таким, какой ты есть", — говорят они.

В семье участника СВО, Героя Российской Федерации Виталия Красного трое детей. Жена Виталия Наталья призналась, что они об этом всегда мечтали, а сейчас задумываются о пополнении. "Очень хорошо, что этот год сделали Годом семьи. Это очень важно, особенно сейчас, когда наши парни защищают нас на передовой, их семьи поддерживает государство, народ. Нужно поднимать рождаемость, нужно, чтобы Россия росла, цвела и чтобы все у нас было хорошо", — поделилась она.

Завершился праздник концертной программой.