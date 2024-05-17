В Самарской области поднимут зарплату осужденным

В Самарской области более чем 500 граждан претендуют на смягчение наказания с заключения в местах лишения свободы на принудительные работы. Об этом 16 мая на заседании комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку заявила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

"Мы вместе с вами проделали большую работу в этом направлении и будем продолжать, в том числе и по повышению заработной платы. Сегодня зарплата осужденных, занятых трудом, составляет 7 тыс. рублей. Это, конечно, мало", - сказала Ольга Гальцова.

При этом в Самарской области хотят строить новые исправительные центры. К их созданию привлекут инвесторов.