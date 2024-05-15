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Строительство Строительство и недвижимость

Самарским бизнесменам будут выделять землю для строительства исправительных центров

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал поправки в региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности. Теперь власти смогут предоставлять бизнесменам землю без торгов под строительство исправительных центров.

Авторы поправок в закон указывали, что развитие сети исправительных центров — задача, поставленная региональным властям и ФСИН на федеральном уровне. Причем для ее выполнения поставлен срок  до 2030 года.

Исправительные центры могут создавать как на базе учреждений ФСИН, так и на предприятиях. Там отбывают наказание осужденные к принудительным работам.

Сейчас в регионе 7 таких объектов. Два из них работают на базе исправительных учреждений, пять — на предприятиях. В планах властей — создание еще пяти участков исправительных центров до 2025 года. Под них отремонтируют существующие помещения. Однако требуется и строительство новых центров. Вот с этим, как заявляют предприниматели, и возникли проблемы.

Представители бизнес-сообщества отмечали, что выполнению задачи препятствует отсутствие участков, пригодных для строительства исправительных центров. Региональные власти имеют право давать землю в аренду без торгов только для реализации масштабных инвестиционных проектов. Исправительные центры в эту категорию не были  вписаны. Теперь это исправили.

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