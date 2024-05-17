"iВолга" объединит семьи всей страны

В Самарской области с 23 по 31 июля вновь пройдет Форум "iВолга" платформы Росмолодежь.События, который в этом году стал всероссийским и объединился с Движением Первых. Форум станет одним из ключевых событий Года Семьи и позволит создать единое пространство для коммуникации семейного сообщества.

Напомним, Форум "iВолга" ведет свою историю с 2013 года, которая началась с поручения Президента России Владимира Путина провести молодежное событие в Самарской области. С тех пор форум активно развивается, прирастая новыми направлениями и продуктами, меняя форматы и расширяя возрастные границы участников. Неизменным остается одно — огромная популярность среди молодежи разных возрастов не только в Приволжском федеральном округе, но и по всей стране. Решение о подаче заявки на получение статуса "Всероссийского" было принято по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, и конкурсная комиссия высоко оценила эту идею.

"Этот форум мы проводим для молодежи, поэтому самые главные оценки поставят сами ребята, которые приняли участие в нем, — обратился к участникам Форума-2023 глава региона. — Я думаю, что эти оценки будут высокими. Во многом это связано с тем, что они сами принимали активное участие в подготовке "iВолги". И, конечно, этот первый опыт, когда организационный комитет, команда, которая готовила форум, была составлена из представителей всех регионов Приволжского федерального округа, мне кажется очень важным. Я рад, что у нас все получилось. И качество от этого подготовки, организации, содержания, вне всякого сомнения, выросло". Губернатор Самарской области отдельно поблагодарил полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова: "Именно при его непосредственном участии, постоянной поддержке форум и проходит. И я знаю, что, завершив этот форум, Игорь Анатольевич нам тут же даст четкие поручения о подготовке следующего. Конечно же, целый год будем готовиться, чтобы вновь самарская земля была по-настоящему нагрета молодой, творческой энергией настоящих патриотов России, за которыми будущее нашей страны".

В 2024 году участниками 11 смен форума станут 2000 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всей России, которые смогут вместе создать идеи и реализовать проекты в интересных для них направлениях — от медиа и творчества до науки и спорта.

"В прошлом году мы ввели отдельное направление для родителей, чьи дети являются участниками Движения Первых — "Родные — Любимые". Это было решение, позволяющее родителям быть ближе к своим детям, понимать их интересы и поддерживать в их начинаниях. На форум съезжались родители из разных уголков нашей страны, для которых важно быть на одной волне со своими детьми и делиться опытом воспитания. В этом году мы вновь ждем и детей и их родителей, чтобы вместе провести время на Мастрюковской поляне. Уверена, форум станет событием, которое запомнится на долгие годы", — рассказывает директор форума "iВолга" Кристина Гнатюк.

В прошлом году участники специальной смены "Родные — Любимые" делились опытом воспитания, профессиональными знаниями и выстраивали крепкую дружбу с семьями со всей России.

"На форуме в 2023 году я познакомилась с новыми людьми, родителями, из других регионов России, у которых "горят" глаза, которые полны идей. Также я пообщалась с интересными спикерами и с организаторами, которые готовы тебе всегда помочь и вдохновить на новые свершения. Очень хочу принять участие в форуме и в этом году, погрузиться в невероятную атмосферу форума, встретить теперь уже друзей из других регионов России и получить еще больше знаний и информации для личностного роста и развития", — поделилась своими впечатлениями участница смены "Родные — Любимые" Екатерина Сметанина из Самарской области.

Кроме того, в этом году на iВолге будет организован семейный павильон, который станет точкой притяжения участников форума. В павильоне пройдут встречи с экспертами в области детско-родительских отношений, в том числе в режиме онлайн, а также кинопоказы, дискуссионные площадки, мастер-классы. Одна из ключевых активностей — выставка, посвященная семейным династиям России.

До завершения заявок остается пару недель. Чтобы принять участие в Форуме необходимо подать заявку до 28 мая включительно на сайте ivolgaforum.ru.

Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" входит в линейку платформы Росмолодежь.События. Организаторами форума выступают Правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.