Дмитрий Азаров, Александр Карелин и Светлана Хоркина дали старт турниру "Новая высота"

В пятницу, 17 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с Героем России, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным и двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной дали старт международным соревнованиям по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта "Новая высота".

"Я рад приветствовать участников пятого, юбилейного турнира "Новая высота" на самарской земле, наших гостей из 10 стран и спортсменов со всей России, — обратился Дмитрий Азаров. — Я очень рад, что такой турнир проходит на самарской земле. У нас сегодня есть все возможности для развития спорта, физкультуры благодаря национальным проектам, инициированным нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы строим новые ФОКи, спортивные площадки, бассейны, ледовые арены. И этот прекрасный Дворец спорта, который позволяет нам сегодня принимать гостей из нашей страны и из-за рубежа".

"Новая высота" в этом году проводится в пятый раз. Но впервые — в международном статусе. Участие в соревнованиях принимает 262 спортсмена из 37 регионов России. Также приехали команды из Китая, Турции, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана и Ирана — всего 51 человек.

"Очень рад, что турнир стал международным. Мы много раз слышим, что Россия находится в изоляции. Это кому-то хотелось так думать, что нашу страну можно изолировать. Как сказал наш национальный лидер когда-то, "изоленты не хватит". У нас здесь борцы с разных стран, многих регионов Российской Федерации. Совсем недавно здесь, в этом зале, отгремел наш второй международный антифашистский форум, а сегодня здесь выступают спортсмены, которые приезжают в нашу страну, чтобы получить навыки мастерства для того, чтобы проявить силу духа и раз показать, что Россия — спортивная держава", — считает губернатор.

Глава региона выразил уверенность в том, что этот турнир пройдет достойно и даст новый импульс развитию спортивных достижений всех участников, а значит — и развитию спорта в Самарской области.

"Я очень рад, что мы бережно сохраняем традиции наших предков, предыдущих поколений. Мы создаем и новые традиции. Одна из них — такой очень высокого уровня турнир настоящих спортсменов, сильных духом борцов. В нашем регионе мы и дальше будем развивать единоборства. Понятно, что это имеет особое значение в наше особое время. Уверен, что все парни, которые выйдут сегодня на ковер, они уже сильны духом и каждый из них готов постоять за свою семью, за нашу прекрасную великую Родину — Россию", — отметил губернатор. Руководитель области уверен, что турнир воспитывает настоящих мужчин, настоящих защитников.

"Уверен, что эти замечательные помосты дадут возможность участникам проявить свои лучшие кондиции, тренерам проверить свои установки, всем гостям Самарской области — получить замечательные впечатления от гостеприимства. Спасибо каждому жителю региона за то, что "Новая высота" принята, обласкана и имеет замечательную перспективу", — добавил Александр Карелин.

Напомним, Игорь Александрович Найвальт, памяти которого посвящен турнир, в юности занимался борьбой. Был борцом не только по виду спорта, но и по образу жизни, по духу. Он основал группу компаний "Волгатрансстрой" и международный строительный концерн "Балтийская строительная компания". Под его руководством построены сотни километров железных и автодорог, миллионы квадратных метров жилья, более 70 храмов по всей России и более 30 крупных спортивных объектов. Он оказывал огромную поддержку развитию детско-юношеского спорта, в том числе различным видам единоборств, тысячам спортсменов в России, был организатором большого количества спортивных состязаний.

"Турнир является лучшим знаком уважения к памяти одного из борцов, ставшего с молодых лет не только орденоносцем, но и настоящим созидателем — строителем. В этой связи отдельно хочу поблагодарить компанию "Волгатрансстрой", которой исполнилось 35 лет, за многолетнюю стабильную поддержку и участие в этой праведной, педагогической инициативе", — отметил Александр Карелин.

Важно отметить, что зрителями турнира стали не только любители ярких поединков, но и воспитанники детско-юношеских школ региона и их тренеры, а также ветераны и участники специальной военной операции вместе со своими родными и близкими.

"Примите слова благодарности от каждого из организаторов, борцов. Здесь в этом замечательном, красивом, современном Дворце спорта, где собрались единодушные по проявлению памяти ребята, которые продемонстрировали, что все мы являемся наследниками победы многонационального советского народа, Красной Армии. Спасибо, что вы продолжаете эти правильные традиции", — обратился к защитникам Отечества Герой России Александр Карелин.

Дмитрий Азаров поблагодарил олимпийского чемпиона за поддержку этого турнира. "Ваш авторитет год от года поднимает его статус. Вы нам задаете такой уровень каждый раз, к которому мы стремимся. Спасибо вам", — обратился к выдающему спортсмену глава региона. Отдельные слова признательности он выразил Федерации спортивной борьбы и благотворителям. "Я сердечно благодарю всех, кто оказывает помощь в организации этого турнира. Компании "Волгатрансстрой", Вячеславу Валентиновичу Сонину большое спасибо за поддержку спорта, физкультуры, за поддержку таких масштабных соревнований", — сказал губернатор.

Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин ежегодно приезжает в Самару на открытие турнира "Новая высота". Он отметил, что благодаря губернатору Дмитрию Азарову спорт в регионе активно развивается, в том числе, на высочайшем уровне проводится состязания по греко-римской борьбе. "У молодых ребят есть все возможности окунуться в жесткую, сложную, но категорически честную конкуренцию, получать здесь замечательные навыки, — сказал Александр Карелин. — Также участники соревнований имеют возможность увидеть, насколько гостеприимна самарская земля, насколько она разная, насколько хорош областной центр".

Александр Карелин добавил: в Самару приехали титулованные спортсмены, олимпийские чемпионы и все они поддерживают этот "правильный турнир". "Губернатору Самарской области, который возглавляет оргкомитет "Новой высоты", оргкомитету, Федерации спортивной борьбы, всем жителям региона хочу сказать спасибо за то, что пятый турнир проводится на столь высоком организационном уровне", — поблагодарил Герой России.

"Самара — спортивный регион. Турнир проходит в замечательном Дворце спорта, я впервые здесь. Я благодарна моему другу Александру Александровичу Карелину за приглашение поучаствовать в качестве почетного гостя. И я очень рада, что моя жизнь как спортивная, так и гражданская, сопряжена с тем, что я всегда нахожусь рядом с ребятами, рядом с борьбой. А борьба в спорте есть всегда. Главное победить себя, преодолеть. Борьба — каждый день. Вся наша жизнь — борьба и цель в ней — наша победа", — подчеркнула Светлана Хоркина. Она добавила, хотела бы провести в современном Дворце спорта спортивно-гимнастическое шоу. По ее мнению, современная площадка Дворца спорта очень хорошо для этого подойдет.

Международные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта "Новая высота" пройдут в Самаре в течение двух дней. Победители будут определены в десяти весовых категориях.