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Дмитрий Азаров встретился с правнучкой великого русского художника Василия Поленова

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 мая, губернатор Дмитрий Азаров встретился с Натальей Поленовой, директором Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова. Наталья Федоровна — правнучка великого русского художника, выставка работ которого сейчас проходит в Самарском художественном музее. Вместе с ней глава региона ознакомился с экспозицией "Человек света", организованной к 180-летию со дня рождения художника, и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества региона с музеем-заповедником В. Д. Поленова.

Выставка "Человек света" открылась в Самаре в марте этого года и пользуется огромной популярностью у ценителей искусства. В рамках нее представлены 76 произведений Василия Поленова, а также архивные фото семьи выдающегося художника, его рукописи. Этот выставочный проект — крупнейшая ретроспектива произведений В. Д. Поленова в истории региональных музеев. Сегодня Самарский художественный музей в рамках Всероссийской культурной акции "Ночь музеев" подготовил специальную программу, в центре которой творчество Василия Поленова. Для участия в мероприятиях музея в Самару приехала правнучка художника. Наталья Федоровна — известный музеолог, эксперт по русской живописи, член Международного совета музеев, директор музея-заповедника
В. Д. Поленова.

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Натальей Поленовой и поблагодарил ее за организацию выставки в Самаре, предоставленную возможность жителям региона познакомиться с творчеством выдающегося художника.

"Наталья Федоровна, рад вас приветствовать на самарской земле. В первую очередь, хочу поблагодарить Вас за такое счастье, которое Вы подарили нашему региону, — сказал губернатор, обращаясь к Наталье Поленовой. — Эта выставка — настоящий праздник, культурное событие не только для жителей Самарской области. Знаю, что из других регионов люди приезжают к нам, чтобы посетить выставку".

Директор музея-заповедника выразила признательность Дмитрию Азарову за большую работу, проделанную для организации выставки в Самаре: "Спасибо вам за то, что флагманский поленовский год проходит именно здесь, в Самаре, в этом замечательном городе. Была проделана большая работа, спасибо, что вы отдаете таким образом дань моему прадеду, его семье, его памяти".

Наталья Поленова представила губернатору выставку "Человек света", рассказала ему о работах. Дмитрий Азаров поблагодарил ее за сотрудничество с Самарской областью и выразил уверенность, что совместная работа будет продолжаться. Так, глава региона предложил организовать сотрудничество музея-заповедника Василия Поленова с художественными школами Самарской области, в частности организовывать для ребят экскурсионные поездки. Наталья Поленова инициативу Дмитрия Азарова поддержала, и губернатор поручил министру культуры региона Ирине Калягиной проработать этот вопрос.

"Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за интерес к наследию Василия Дмитриевича Поленова. Очень надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться", — сказала Наталья Поленова.

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