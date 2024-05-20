Самарцы в 2024 г. подали почти 1000 заявок на гранты президентских фондов

В понедельник, 20 мая, состоялось традиционное оперативное совещание правительства региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. В числе прочих вопросов участники обсудили взаимодействие органов исполнительной власти с некоммерческими организациями (НКО), которые реализуют проекты при поддержке Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.
По поручению главы региона в области уделяют особое внимание этому направлению работы. С 2019 г. распоряжением губернатора закреплена соответствующая задача - координация взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления региона и социально ориентированных НКО, реализующих поддержанные Фондом президентских грантов проекты.
В результате проводимой работы Самарская область стабильно удерживает третье место в России по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов.
Лидирующие позиции регион занимает и с проектами, поддержанными Президентским фондом культурных инициатив. Как отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина, по количеству заявок область занимает седьмое место и находится в тройке лидеров по объему привлеченных средств.
Руководитель Ресурсного центра общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева доложила, что к настоящему времени заявочные кампании на конкурсы 2024 г. завершены. Их итоги ожидаются к середине июня. При подготовке конкурсных заявок активно используется инструмент писем поддержки, который характеризует значимость проектов. С 2019 по 2022 гг. было выдано 206 писем. В период с 2023-2024 гг. - уже 111 писем поддержки.
В Самарской области 116 некоммерческих организаций реализуют 129 проектов, поддержанных Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив. В 2024 г. всего на грантовую поддержку президентских фондов были поданы почти 1000 заявок. Заявочная кампания на 2025 г. начнется в ближайшее время.
Дмитрий Азаров отметил активность людей и организации, которые помогают им с оформлением заявок. Глава региона подчеркнул: главы министерств и муниципалитетов должны усилить работу по взаимодействию с победителями грантовых конкурсов, информация о том, как получить помощь в подготовке заявок, должна быть доступна на официальных сайтах.
"Коллеги, я прошу вас лично курировать эту работу, - обратился губернатор. - У нас общественные организации сопровождает центр поддержки общественных инициатив. Но, конечно, в органах исполнительной власти важнейшая задача - со-работничество. Понятно, что и оценка вашей деятельности резко возрастает, если люди сами вовлечены в реализацию идей, проектов - пусть и собственных проектов, но которые работают на цель проектов общегосударственных, национальных".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!