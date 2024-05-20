Самарцев предупредили о ночных заморозках

На оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 20 мая, прозвучала информация об угрозе заморозков.
Оперативную обстановку на территории области доложил главе региона врио начальника регуправления МЧС Алексей Степанов. Он сообщил: по информации, полученной от синоптиков, ближайшей ночью ожидается от 0 до 5 градусов, местами возможны заморозки до -2°C. Оповестить население о заморозках МЧС планирует в течение дня.
"Коллеги, необходимо оповещать людей как можно оперативнее", - подчеркнул губернатор.
Глава региона обратился к главам минЖКХ, минобрнауки, минздрава региона, к представителям управления соцзащиты: "Необходим мониторинг температурных режимов по объектам социальной сферы, местам постоянного пребывания людей, местам обучения".
Вместе с тем из-за прихода теплых воздушных масс в регион (днем ожидается до +25°C) в Самарской области действует высокий класс пожароопасности. Губернатор напомнил: в городских лесах на территории Тольятти уже фиксировались небольшие возгорания.
"Николай Альфредович [Ренц] (глава Тольятти. - Прим. Волга Ньюс), мы с вами каждый год переживаем за городские леса. Еще раз рассмотрите этот вопрос на уровне городской администрации с привлечением правоохранительных органов, пожарной охраны - по каким направлениям необходимо усилить работу", - отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор обратил внимание на необходимость превентивных мер по предотвращению возгораний и усиления работы по мониторингу социальных сетей.
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