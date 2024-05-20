16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев предупредили о ночных заморозках Самарцы в 2024 г. подали почти 1000 заявок на гранты президентских фондов Дмитрий Азаров встретился с правнучкой великого русского художника Василия Поленова Дмитрий Азаров, Александр Карелин и Светлана Хоркина дали старт турниру "Новая высота" Губернатор рассказал о работе по возвращению самарских военнопленных

Губернатор Власть и политика

Самарцев предупредили о ночных заморозках

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 20 мая, прозвучала информация об угрозе заморозков.

Оперативную обстановку на территории области доложил главе региона врио начальника регуправления МЧС Алексей Степанов. Он сообщил: по информации, полученной от синоптиков, ближайшей ночью ожидается от 0 до 5 градусов, местами возможны заморозки до -2°C. Оповестить население о заморозках МЧС планирует в течение дня.

"Коллеги, необходимо оповещать людей как можно оперативнее", - подчеркнул губернатор.

Глава региона обратился к главам минЖКХ, минобрнауки, минздрава региона, к представителям управления соцзащиты: "Необходим мониторинг температурных режимов по объектам социальной сферы, местам постоянного пребывания людей, местам обучения".

Вместе с тем из-за прихода теплых воздушных масс в регион (днем ожидается до +25°C) в Самарской области действует высокий класс пожароопасности. Губернатор напомнил: в городских лесах на территории Тольятти уже фиксировались небольшие возгорания.

"Николай Альфредович [Ренц] (глава Тольятти. - Прим. Волга Ньюс), мы с вами каждый год переживаем за городские леса. Еще раз рассмотрите этот вопрос на уровне городской администрации с привлечением правоохранительных органов, пожарной охраны - по каким направлениям необходимо усилить работу", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор обратил внимание на необходимость превентивных мер по предотвращению возгораний и усиления работы по мониторингу социальных сетей.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2