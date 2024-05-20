В Самарской области выплачено по 100 тыс. руб. на 928 домов, пострадавших от паводка

В понедельник, 20 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального правительства. Вопрос оказания помощи жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, продолжает оставаться на контроле властей. По поручению главы региона на прошлой неделе состоялось совещание с участием глав муниципалитетов, в ходе которого была проведена сверка и по финансовой помощи, и по помощи в решении социальных и бытовых вопросов.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила о проведенных выплатах семьям. Так, на финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей (на каждого члена семьи) гражданами было подано 7195 заявлений, выплаты направлены всем заявителям. По 100 тысяч рублей получили собственники 928 домов.

"По вашему, Дмитрий Игоревич, поручению на особом контроле держим помощь семьям участников СВО, — доложила глава регионального минсоцдемографии Регина Воробьева. — На сегодняшний день в 14 муниципалитетах пострадали от паводка 78 домов, в которых проживают 186 членов семей военнослужащих".

Все семьи военнослужащих также получили по 10 тыс. руб. на каждого члена семьи, собственники 47 домовладений — по 100 тыс. рублей. Дополнительная социально-бытовая помощь потребовалась владельцам 43 жилых домов, она тоже была оказана. Это, в частности, замена газового котла, мебели, откачка воды из погреба, ремонт помещений, восстановление забора, приобретение кормов для домашнего скота и решение ряда других вопросов.

"На сегодняшний день все потребности закрыты, но мы в любом случае находимся на постоянной связи с семьями", — отметила министр.

Также на особом контроле — оказание помощи многодетным семьям. Всего от паводка пострадали 139 семей (737 человек), все они получили выплаты по 10 тыс. руб. на каждого члена семьи. По 100 тыс. руб. направили 55 домовладельцам. В работе на данный момент остаются 14 социально-бытовых вопросов из 58, которые дополнительно потребовалось решить по 37 домам многодетных семей.

Дмитрий Азаров поручил еще раз уточнить ситуацию по всем пострадавшим семьям участников СВО и многодетным, которые не подали заявки на получение 100 тыс. руб. — все ли их вопросы решены, не нужна ли дополнительная помощь.

"Вопросы по дополнительной помощи мы решаем с муниципалитетами, — отметил Дмитрий Азаров. — Ни в коем случае нас не должно успокоить, что паводок прошел". Губернатор поручил провести совещания по каждому району, который оказался в зоне подтопления, организовать личные встречи с людьми.