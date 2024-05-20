16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области выплачено по 100 тыс. руб. на 928 домов, пострадавших от паводка Самарцев предупредили о ночных заморозках Самарцы в 2024 г. подали почти 1000 заявок на гранты президентских фондов Дмитрий Азаров встретился с правнучкой великого русского художника Василия Поленова Дмитрий Азаров, Александр Карелин и Светлана Хоркина дали старт турниру "Новая высота"

Губернатор Власть и политика

В Самарской области выплачено по 100 тыс. руб. на 928 домов, пострадавших от паводка

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 20 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального правительства. Вопрос оказания помощи жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, продолжает оставаться на контроле властей. По поручению главы региона на прошлой неделе состоялось совещание с участием глав муниципалитетов, в ходе которого была проведена сверка и по финансовой помощи, и по помощи в решении социальных и бытовых вопросов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева сообщила о проведенных выплатах семьям. Так, на финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей (на каждого члена семьи) гражданами было подано 7195 заявлений, выплаты направлены всем заявителям. По 100 тысяч рублей получили собственники 928 домов.

"По вашему, Дмитрий Игоревич, поручению на особом контроле держим помощь семьям участников СВО, — доложила глава регионального минсоцдемографии Регина Воробьева. — На сегодняшний день в 14 муниципалитетах пострадали от паводка 78 домов, в которых проживают 186 членов семей военнослужащих".

Все семьи военнослужащих также получили по 10 тыс. руб. на каждого члена семьи, собственники 47 домовладений —  по 100 тыс. рублей. Дополнительная социально-бытовая помощь потребовалась владельцам 43 жилых домов, она тоже была оказана. Это, в частности, замена газового котла, мебели, откачка воды из погреба, ремонт помещений, восстановление забора, приобретение кормов для домашнего скота и решение ряда других вопросов.

"На сегодняшний день все потребности закрыты, но мы в любом случае находимся на постоянной связи с семьями", — отметила министр.

Также на особом контроле — оказание помощи многодетным семьям. Всего от паводка пострадали 139 семей (737 человек), все они получили выплаты по 10 тыс. руб. на каждого члена семьи. По 100 тыс. руб. направили 55 домовладельцам. В работе на данный момент остаются 14 социально-бытовых вопросов из 58, которые дополнительно потребовалось решить по 37 домам многодетных семей.

Дмитрий Азаров поручил еще раз уточнить ситуацию по всем пострадавшим семьям участников СВО и многодетным, которые не подали заявки на получение 100 тыс. руб. — все ли их вопросы решены, не нужна ли дополнительная помощь.

"Вопросы по дополнительной помощи мы решаем с муниципалитетами, — отметил Дмитрий Азаров. — Ни в коем случае нас не должно успокоить, что паводок прошел". Губернатор поручил провести совещания по каждому району, который оказался в зоне подтопления, организовать личные встречи с людьми.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2