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Молодежная политика Общество

Самарская студентка стала обладательницей гранта программы "Пространство развития"

КАЗАНЬ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 по 19 мая в Татарстане состоялся итоговый форум федеральной программы "Пространство развития". Самарскую область представляла команда регионального Союза молодежи.

Федеральная программа "Пространство развития" направлена на решение социально-экономических проблем в малых городах и поселениях России, и уже с 2018 г. реализуется Российским Союзом Молодежи. Ежегодно финалом федеральной программы "Пространство развития" становится "Итоговый форум", который собирает большое количество молодых людей со всей России. В этом году форум посетили более 380 участников из 45 регионов нашей страны.

В самарской делегации в Иннополис отправились 25 человек. Три дня они участвовали в образовательной программе, мастер-классах и в работе интерактивных площадок для обмена опытом.

Одной из таких площадок стала "Ярмарка проектов", в рамках которой участники форума могли презентовать уникальные социально-значимые инициативы, реализованные на своих территориях и обменяться лучшими практиками с молодыми людьми из разных регионов. На "Ярмарке проектов" Самарскую область представила команда студенческого клуба РСМ, открытого на базе Безенчукского аграрного техникума. Ребята поделились своей реализованной инициативой "Аллея памяти", в рамках которой разработали макет аллеи: в центре композиции расположится стела и памятная доска о военно-авиационном училище летчиков им. С. Леваневского, а само место по их задумке станет историческим наследием и точкой сбора и приема присяги юнармейцами техникума.

В рамках грантового конкурса было подано более 120 заявок, а 62 участника представили свои проекты экспертам Росмолодежь.Гранты — среди них трое представителей Самарского Союза молодежи. 19 мая на закрытии "Итогового форума" были объявлены победители конкурса, которые стали обладателями грантов. Студентка Самарского государственного социально-педагогического университета Мария Морозова стала победителем и выиграла грант на реализацию своего проекта номиналом 316 тыс. рублей.

"Этот форум предоставляет замечательные возможности для молодежи нашей страны. Он становится площадкой для обмена опытом с другими участниками из разных регионов России, дает возможность посетить образовательную программу и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере развития "гибких навыков", полюбоваться красотами республики Татарстан и провести время с максимальной пользой. Особой радостью стала победа в грантовом конкурсе. Теперь вместе с командой Самарского Союза молодежи мы сможем улучшить жизнь молодых людей и развить их медиакомпетенции на высшем уровне!" — поделилась Мария Морозова.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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