Самарская студентка стала обладательницей гранта программы "Пространство развития"

С 17 по 19 мая в Татарстане состоялся итоговый форум федеральной программы "Пространство развития". Самарскую область представляла команда регионального Союза молодежи.

Федеральная программа "Пространство развития" направлена на решение социально-экономических проблем в малых городах и поселениях России, и уже с 2018 г. реализуется Российским Союзом Молодежи. Ежегодно финалом федеральной программы "Пространство развития" становится "Итоговый форум", который собирает большое количество молодых людей со всей России. В этом году форум посетили более 380 участников из 45 регионов нашей страны.

В самарской делегации в Иннополис отправились 25 человек. Три дня они участвовали в образовательной программе, мастер-классах и в работе интерактивных площадок для обмена опытом.

Одной из таких площадок стала "Ярмарка проектов", в рамках которой участники форума могли презентовать уникальные социально-значимые инициативы, реализованные на своих территориях и обменяться лучшими практиками с молодыми людьми из разных регионов. На "Ярмарке проектов" Самарскую область представила команда студенческого клуба РСМ, открытого на базе Безенчукского аграрного техникума. Ребята поделились своей реализованной инициативой "Аллея памяти", в рамках которой разработали макет аллеи: в центре композиции расположится стела и памятная доска о военно-авиационном училище летчиков им. С. Леваневского, а само место по их задумке станет историческим наследием и точкой сбора и приема присяги юнармейцами техникума.

В рамках грантового конкурса было подано более 120 заявок, а 62 участника представили свои проекты экспертам Росмолодежь.Гранты — среди них трое представителей Самарского Союза молодежи. 19 мая на закрытии "Итогового форума" были объявлены победители конкурса, которые стали обладателями грантов. Студентка Самарского государственного социально-педагогического университета Мария Морозова стала победителем и выиграла грант на реализацию своего проекта номиналом 316 тыс. рублей.

"Этот форум предоставляет замечательные возможности для молодежи нашей страны. Он становится площадкой для обмена опытом с другими участниками из разных регионов России, дает возможность посетить образовательную программу и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере развития "гибких навыков", полюбоваться красотами республики Татарстан и провести время с максимальной пользой. Особой радостью стала победа в грантовом конкурсе. Теперь вместе с командой Самарского Союза молодежи мы сможем улучшить жизнь молодых людей и развить их медиакомпетенции на высшем уровне!" — поделилась Мария Морозова.