В центре Самары из-за повреждения высоковольтного кабеля отключалось электричество

Днем 22 мая в Самаре отключилось электричество в районе ДК "Звезда" и ТД "Захар", об этом сообщили в редакцию Волга Ньюс жители города.

В диспетчерской службе ССК информацию об отключении электричества в этом районе подтвердили и пояснили, что информация об отключении поступила к ним в 14:00.

"Там аварийное отключение было. Высоковольтный кабель повредился. По какой причине повредился, пока информации нет. Выявили поврежденный участок. Его отсекли, произвели переключение и запитали абонентов по резервной схеме. В 15:04 электроснабжение было восстановлено", — пояснили в диспетчерской службе ССК.