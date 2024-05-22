В Самаре проходит форум "Мой бизнес 63"

В среду, 22 мая, в Самаре в преддверии Дня российского предпринимательства проходит масштабный форум "Мой бизнес 63". Программа форума в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" включает цикл мероприятий — мастер-классы и семинары, выставку продукции компаний региона. Центральным событием форума стала пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса", состоявшаяся на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого. Участие в сессии принял губернатор Дмитрий Азаров.

К обсуждению вопросов были приглашены эксперты, представители крупных предприятий, малого и среднего бизнеса из различных сфер. В онлайн-формате к работе сессии подключились предприниматели и представители органов местного самоуправления из всех муниципальных образований Самарской области.

Губернатор подчеркнул: главная тема встречи — это улучшение условий для развития бизнеса, создание для этого дополнительных институтов, инструментов, инфраструктуры. "Надеюсь, как и в предыдущие годы, вы нам подскажете, над чем еще нужно поработать", — обратился глава региона к участникам форума.

Дмитрий Азаров подчеркнул: опережающие темпы развития, которые показывает Самарская область в экономике, — в том числе, заслуга предпринимателей, промышленников, финансовых институтов Самарской области. "Рассчитываю, что это отражает и наши усилия по улучшению инвестиционных условий развития предпринимательства на территории Самарской области", — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что область успешно преодолела сложности для экономики, связанные с пандемией коронавируса. Серьезный вызов — беспрецедентные по масштабу экономические санкции в отношении нашей страны, но, как подчеркнул глава региона, это вызов, который дает и новые возможности.

"Я рад, что предприниматели Самарской области эти возможности успешно используют", — сказал Дмитрий Азаров.

В Самарской области сейчас осуществляют деятельность более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это почти на 9% превышает показатель 2020 года.

На территории региона успешно работают 11 центров "Мой бизнес", региональный Дом предпринимателя. "За три года работы предприниматели и самозанятые получили в центрах "Мой бизнес" свыше 78 тысяч услуг. Эту работу мы будем продолжать", — подчеркнул губернатор.

Ежегодная докапитализация института финансовой поддержки предпринимательства "Гарантийный фонд Самарской области" позволила сохранить льготные финансовые продукты для бизнеса по ставкам, независимым от ключевой ставки Центрального Банка.

"Эту работу мы также планируем продолжить. За последние четыре года мы поддержали таким образом более 1700 предпринимательских проектов. Доказал свою эффективность и региональный Фонд развития промышленности. Поддержан 41 крупный производственный проект, общий объем региональной финансовой поддержки составил более 27 млрд рублей. Конечно, бизнес активно использует и федеральные программы льготной финансовой поддержки. При участии и сопровождении Правительства Самарской области объем такой поддержки за 2020–2023 годы составил 182,5 млрд рублей", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Одна из ключевых задач, обозначенная президентом РФ Владимиром Путиным, — достижение технологического суверенитета страны. Предприятия малого и среднего бизнеса области вносят свой вклад в ее решение. Этому способствуют институты развития и инфраструктура для бизнеса, действующие в регионе.

"Здесь стоит отметить и технопарк "Жигулевская долина", Особую экономическую зону, промышленные парки "Преображенка", "Чапаевск", "Новосемейкино", "Преображенка-2", на территориях которых работает как крупный, так и малый и средний бизнес, — привел пример губернатор. — Мы активно работаем над приоритетным проектом беспилотной авиации. Это точка роста для нашего региона, здесь есть все компетенции".

Региональный центр поддержки экспорта с 2019 года поддержал 3785 предпринимателей, общий объем экспорта составил 18,3 млрд рублей. "По итогам 2023 года наш центр вошел в топ-10, занял почетное третье место. Такую динамику работы центра нужно сохранять", — отметил Дмитрий Азаров.

Мощным инструментом поддержки стал нацпроект "Производительность труда", его участниками являются 178 предприятий региона. "Выработка выросла на 34%, запасы незавершенного производства сократились на 37%, время протекания процессов снизилось на 36%. Все это очень существенные показатели, формирующие эффективность этой работы, — сказал глава региона. — Надеюсь, в эту работу будет вовлекаться больше предприятий. Региональный центр компетенций здесь также показывает очень хорошие результаты".

Численность занятых в сфере МСП за последние пять лет в регионе увеличилась на 42%, сегодня это более 650 тысяч человек.

"В нашем регионе растет число активных, энергичных людей, предпринимателей, которые двигают нашу экономику вперёд, — акцентировал губернатор. — Более чем в полтора раза увеличился объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности, увеличивается вклад в консолидированный бюджет Самарской области, увеличивается оборот МСП. В 2023 году он составил 2,44 трлн рублей — это в 1,7 раза превышает уровень 2019 года. А валовый региональный продукт Самарской области, по оценке 2023 года, — 2,7 трлн рублей. В сопоставимых ценах он увеличился на 6,5% — это практически в два раза выше, чем в среднем по РФ".

В Самарской области за прошлый год привлекли инвестиций на сумму свыше 516 млрд рублей, индекс промышленного производства превышает 109%, в обрабатывающей промышленности — 116%. Эти показатели также значительно выше, чем среднероссийские.

"Спасибо в первую очередь промышленникам, предпринимателям, всем, кто создает возможности для развития бизнеса. Наши успехи фиксируются в рейтинге инвестиционной привлекательности, инновационной активности. Но рейтинги не важны сами по себе. Это необходимо, чтобы сравнивать, насколько эффективно внедряются те или иные инструменты, сравнивать с лучшими практиками других регионов. Гораздо важнее — улучшение инвестиционных условий, новые рабочие места, инновационные технологии, заработные платы, налоговые отчисления в бюджет, которые позволяют нам уверенно справляться с задачей социальной защиты и социально-экономического развития региона в целом", — отметил Дмитрий Азаров.

В области активно развивается инженерная и транспортная инфраструктура, улучшается логистика, подчеркнул губернатор.

"Целый ряд предприятий пришли в наш регион под уже реализованные проекты инфраструктурного развития и под будущие проекты — такие, например, как наша трасса "Обход Тольятти" с новым мостом через Волгу, который в этом году мы завершим, — сказал Дмитрий Азаров. — Подобного рода проекты сами по себе формируют инвестиционную привлекательность. Целый ряд компаний, в том числе крупнейших маркетплейсов, уже реализуют свои масштабные проекты здесь, понимая, что мост даст мощнейший импульс развитию экономики, улучшению логистики, взаимосвязанности как с регионами России, так и с нашими странами-партнерами, в первую очередь азиатскими".

Губернатор подчеркнул, что предстоит еще большая работа и по достижению технологического суверенитета, по продвижению продукции региона на внутрироссийских и зарубежных рынках, по созданию условий для того, чтобы свои проекты успешно могли реализовывать и ветераны боевых действий, защитники Отечества, возвращающиеся с СВО.

Глава региона напомнил, что уже формируются новые нацпроекты, которые президент России Владимир Путин обозначил в своем послании, также разрабатывается новая Стратегия пространственного развития страны. Дмитрий Азаров подчеркнул: с учетом этого нужно синхронизировать работу по корректировке стратегических документов развития Самарской области. "Нам нельзя здесь потерять ни времени, ни темпа", — отметил губернатор.

Выступивший модератором пленарной сессии министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов напомнил, что программа форума каждый год формируется с учетом особенностей времени, запросов предпринимательского сообщества. Так в ходе обсуждения совместно определяются новые инвестиционные ниши, вырабатываются механизмы поддержки, чтобы предприниматели могли максимально использовать возможности нового времени и успешно реализовывать свои планы. Министр также обратил внимание предпринимателей на возможности, которые появятся не только с открытием новой трассы и моста через Волгу, но и с созданием в регионе портово-логистического хаба как части международного транспортного коридора "Север — Юг".

Новым стратегиям бизнеса было посвящено выступление Гарретта Джонстона, международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперта по сложным экономическим рынкам, члена академического совета Высшей школы экономики. Он уверен: развитие России и ее экономики во многом в руках малого и среднего предпринимательства страны.

"Тем более Самара — это запасная столица Российской Федерации. Это ключевая точка на новой торговой оси Север — Юг, которая сейчас будет в ближайшие годы дополнять традиционную ось Восток-Запад, — подчеркнул Джонстон. — Ведется огромная работа по усилению Самары как логистического, производственного, технологического центра в масштабах не только России, но и всего мира. У вас есть все преимущества".

Предпринимателям именно Самарской области, по мнению эксперта, необходимо хорошо изучить возможности рынков Ирана, Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки.

"Самарские бизнесмены должны начать относиться к Индии, Ирану и другим рынкам, к которым дает ось Север — Юг доступ, как к домашнему российскому рынку. И как к источнику импорта, экспорта, инвестиций, потенциального партнерства и так далее", — отметил Гарретт Джонстон.

В ходе пленарной сессии участники обсудили вопросы использования современных финансовых инструментов для усиления конкурентоспособности бизнеса, поделились опытом внедрения цифровизации и применения алгоритмов искусственного интеллекта.

Особое внимание в обсуждении было уделено кадровым вопросам. Председатель Сызранского отделения общественной организации "Опора России" Нина Енщикова выступила с предложением о проведении круглых столов с участием представителей предпринимательских сообществ, руководителей малых бизнес-предприятий, чтобы выявить их предложения о решении кадрового вопроса.

Также было предложено сделать упор в местных ссузах на обучении кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства. Глава региона напомнил, что в Самарской области при вузах и ссузах созданы наблюдательные советы. Так потенциальные работодатели напрямую могут взаимодействовать с образовательными организациями в части запроса на подготовку кадров.

"Я вас приглашаю войти в состав этих наблюдательных советов, всех приглашаю, коллеги. Мы всем там найдем место, мы готовы ориентироваться на ваш запрос по подготовке кадров", — ответил Дмитрий Азаров.

Также было озвучено предложение об увеличении количества бюджетных мест в колледжах и техникумах, в которых учат на поваров и кондитеров.

Губернатор подчеркнул готовность перераспределять бюджетные места и усиливать наиболее важные, по мнению профессионального сообщества направления. "Мы готовы это делать. Но это не должно быть просто частное мнение и наши с вами предположения — это должен быть сформированный заказ. Мы готовы на это реагировать", — отметил Дмитрий Азаров.

На пленарной сессии обсудили возможность создания ремесленного центра, это важно для самозанятых-ремесленников.

Деловая программа форума продолжилась тематическими секциями, в том числе отдельная секция была предусмотрена для экспортно ориентированных предпринимателей, в ходе которой обсуждались инновационные подходы к продвижению экспорта, государственные меры поддержки и перспективные рынки для экспортеров.