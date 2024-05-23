В Самарской области до конца года будет создан научно-производственный центр БАС

В среду, 22 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу развития беспилотных авиационных систем в Самарской области. Участие в обсуждении вопросов приняли руководители министерств и ведомств региона, а также представители компаний-производителей БАС.
Напомним, в последние годы отрасль БАС активно развивается. Понимая значимость этого направления, президент России Владимир Путин дал поручение о формировании отдельного национального проекта БАС. Его реализация началась в текущем году. Федеральный проект определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года. Самарская область имеет все шансы стать лидером в новой и перспективной сфере.
В Самарской области по инициативе Дмитрия Азарова был создан кластер БАС. Для его эффективного развития был установлен экспериментальный правовой режим. Этот особый статус дает возможности для полномасштабного тестирования и совершенствования летных характеристик, производственных технологий для беспилотников, а также сценариев их применения.
"Развитие беспилотных авиационных систем в современных условиях — важнейшее направление нашей деятельности, которое сегодня нуждается в создании инфраструктуры, налаживании архитектуры взаимодействия между крупными организациями, малым бизнесом, органами государственного управления", — отметил Дмитрий Азаров.
В ходе совещания рассматривались конкретные проекты, механизмы дополнительной поддержки и содействия для развития отрасли БАС. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов отметил, что Самарская область вошла в перечень пилотных регионов страны по беспилотникам, получив федеральное финансирование на создание научно-производственного центра (НПЦ).
"В рамках федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" до конца 2024 года будет создан инфраструктурный элемент отраслевой системы — крупный региональный научно-производственный центр испытаний компетенций в области развития технологий БАС", — отметил руководитель министерства. Такое решение федеральным правительством было принято, исходя из сформированных в регионе компетенций, разработок и уже работающих в этой сфере предприятий.
Целью создания НПЦ является формирование необходимой инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок БАС, а также развитие смежных отраслей. На базе центра будут сосредоточены все основные виды услуг, востребованные разработчиками и производителями беспилотников.
Перечень необходимого оборудования для оснащения участков механической обработки, покраски, сборки электроники, электродвигателей, производства аккумуляторов, а также для проведения испытаний согласован со всеми участниками регионального кластера БАС. Также, определена специализация НПЦ: воздушные винты, контроллеры двигателей (силовая электроника), электрические двигатели, системы искусственного интеллекта, передачи данных, тяжелые и средние беспилотные авиационные системы. Кроме того, предусмотрено развитие учебной инфраструктуры для подготовки внешних пилотов, инженеров и других специалистов, а также создание полигонов для соревнований.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!