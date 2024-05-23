В Самарской области до конца года будет создан научно-производственный центр БАС

В среду, 22 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу развития беспилотных авиационных систем в Самарской области. Участие в обсуждении вопросов приняли руководители министерств и ведомств региона, а также представители компаний-производителей БАС.

Напомним, в последние годы отрасль БАС активно развивается. Понимая значимость этого направления, президент России Владимир Путин дал поручение о формировании отдельного национального проекта БАС. Его реализация началась в текущем году. Федеральный проект определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года. Самарская область имеет все шансы стать лидером в новой и перспективной сфере.

В Самарской области по инициативе Дмитрия Азарова был создан кластер БАС. Для его эффективного развития был установлен экспериментальный правовой режим. Этот особый статус дает возможности для полномасштабного тестирования и совершенствования летных характеристик, производственных технологий для беспилотников, а также сценариев их применения.

"Развитие беспилотных авиационных систем в современных условиях — важнейшее направление нашей деятельности, которое сегодня нуждается в создании инфраструктуры, налаживании архитектуры взаимодействия между крупными организациями, малым бизнесом, органами государственного управления", — отметил Дмитрий Азаров.

В ходе совещания рассматривались конкретные проекты, механизмы дополнительной поддержки и содействия для развития отрасли БАС. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов отметил, что Самарская область вошла в перечень пилотных регионов страны по беспилотникам, получив федеральное финансирование на создание научно-производственного центра (НПЦ).

"В рамках федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" до конца 2024 года будет создан инфраструктурный элемент отраслевой системы — крупный региональный научно-производственный центр испытаний компетенций в области развития технологий БАС", — отметил руководитель министерства. Такое решение федеральным правительством было принято, исходя из сформированных в регионе компетенций, разработок и уже работающих в этой сфере предприятий.

Целью создания НПЦ является формирование необходимой инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок БАС, а также развитие смежных отраслей. На базе центра будут сосредоточены все основные виды услуг, востребованные разработчиками и производителями беспилотников.

Перечень необходимого оборудования для оснащения участков механической обработки, покраски, сборки электроники, электродвигателей, производства аккумуляторов, а также для проведения испытаний согласован со всеми участниками регионального кластера БАС. Также, определена специализация НПЦ: воздушные винты, контроллеры двигателей (силовая электроника), электрические двигатели, системы искусственного интеллекта, передачи данных, тяжелые и средние беспилотные авиационные системы. Кроме того, предусмотрено развитие учебной инфраструктуры для подготовки внешних пилотов, инженеров и других специалистов, а также создание полигонов для соревнований.