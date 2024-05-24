В Год Семьи Российская студенческая весна объединила волонтерскую династию из Самары

В Саратове завершилось обучение волонтёрского корпуса XXXII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" образовательных организаций высшего образования, проекта Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи), Правительства Саратовской области и Российского Союза Молодежи. По итогам отбора более 600 волонтёров привлечены к организации фестиваля.
"Студвесна каждый год объединяет не только участников и организаторов фестиваля, но и целые семьи. За 32-летнюю историю появились поколения и династии, которые передают друг другу творческий опыт. Гордимся, что фестиваль объединяет всех вне зависимости от возраста и статуса, и считаем, что для Российского Союза Молодежи — это верный вектор развития нашей страны. Уверен, что с каждым годом таких семей будет больше", — отмечает заместитель Председателя Российского Союза Молодежи Алексей Кривицкий.
Российская студенческая весна объединяет людей всех возрастов из всех уголков России. Своей историей участия в фестивале поделилась семья Осиповых из Самары.
"Со школьных лет занималась спортом, общественной деятельностью и добровольчеством. Поступив в университет, самыми первыми из крупных мероприятий, в которых принимала участие в качестве тим-лидера были: Универсиада в Казани, Паралимпийские игры в Сочи, а после возглавила "Студенческий Совет Самарской области". Я продолжаю заниматься добровольчеством: руковожу региональным Волонтёрским штабом в Самаре. Сейчас работаю в Самарском национальном исследовательском университете им. ак. С. П. Королева, директором Волонтерского центра Самарского университета", — рассказывает волонтёр Студвесны Анна Осипова.
В этом году Анна вдохновила на участие в работе волонтёрского корпуса своих родителей: папа Виктор Осипов — спасатель, мама Наталья Осипова –преподаватель по классу фортепиано.
"Наша семья всегда готова дарить добро и помогать. Я была на 30-м фестивале "Российская студенческая весна" в Самаре, мне понравилась царившая там атмосфера творчества. Родители в 2024 году неоднократно принимали участие в качестве волонтеров в Форуме-выставке "Россия" на ВДНХ. Им также понравилась царившая там молодежная, творческая, обучающая атмосфера. Сохранение семейных традиций и ценностей является главным нашим приоритетом. Поэтому вместе приняли решение подать заявку на Российскую студенческую весну в Саратове. Отзывчивость, добродушие и милосердие — главное, чем живет наша семья. Уверена, здесь мы будем получать и дарить добро и удовольствие от позитивного настроя, командного общения", — рассказывает Анна Осипова.
Напомним, участниками фестиваля станут более 3 600 конкурсантов, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из более чем 80 регионов России. Финал фестиваля пройдёт 31 мая в Саратове в рамках празднования Дня рождения Российского Союза Молодежи и станет одних из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов.
В рамках фестиваля Российский Союз Молодежи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведет финал IV Национальной премии поддержки талантливой молодежи "Российская студенческая весна". Премия ставит своей целью выявление и адресную поддержку молодых талантливых лидеров студенческого творчества в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Соискателями премии станут финалисты фестиваля в 10 творческих направлениях. Обладатели Гран-при индивидуальных направлений получат по 100 000 рублей; в "Региональной программе" 350 000 рублей (первая Лига) и 200 000 рублей (вторая Лига).
Победители и лучшие участники фестиваля станут артистами IV Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны. В течение месяца более 100 лауреатов фестиваля проедут по всей стране и представят концертные программы. Старт и финал проекта пройдёт в "Молодежных столицах России — 2024": Москва и Владивосток. Студенты представят совершенно новое шоу, которое создадут специально для Гастрольного тура, посвященное Году семьи.
Учредителями и организаторами фестиваля в 2024 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" и Правительство Саратовской области. Фестиваль пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.