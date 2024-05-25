Герман Греф и Дмитрий Азаров обсудили сотрудничество в сфере туризма и транспортно-логистической отрасли

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели рабочую встречу в Тольятти. Они посетили крупнейшие предприятия города, а также обсудили совместную реализацию проектов в сфере туризма, транспортно-логистической отрасли и благоустройства.

Сбер и Самарская область — давние партнеры. Сотрудничество ведется по широкому спектру направлений, в том числе в сфере цифровизации, образования, внедрения технологичных решений Сбера в здравоохранение и туризм. В регионе уже активно применяются решения Сбера по аналитике данных туристического потока, внедрено интерактивное решение "Салют Отель" на базе умных устройств Sber, на основе технологий геосервиса 2ГИС широкой аудитории представлены туристические маршруты по Самарской области. На встрече Герман Греф и Дмитрий Азаров обсудили участие Сбера в разработке стратегии развития туризма в Самарской области.

Председатель правления Сбербанка и глава региона обсудили перспективы сотрудничества по вопросу создания в Самарской области портово-логистического хаба в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг".

На встрече стороны также обсудили сотрудничество в сфере благоустройства городских территорий. Герман Греф отметил, что Сбер готов наращивать сотрудничество с регионом по данному направлению.

"Сегодня мы с губернатором наметили достаточно большой план развития сотрудничества. Сбер будет и дальше развивать здесь свое технологическое присутствие по целому ряду направлений. Мы подписали очень важное соглашение с АвтоВАЗом. Мы постараемся вместе создать новый клиентский опыт для владельцев автомашин ВАЗ. Также мы договорились о том, что объединим усилия по созданию нового межвузовского кампуса, где разместим "Школу 21". Это был очень продуктивный день и с городом Тольятти, и с Самарской областью. У нас большое будущее, и мы будем развиваться", — рассказал Герман Греф.

"Хочу искренне поблагодарить Германа Оскаровича за визит в Самарскую область. Сбер является надежным партнером нашего региона, крупнейшим работодателем, пилотирует здесь целый ряд проектов в сфере искусственного интеллекта, туризма, анализа больших данных. Отдельно благодарю за принятое решение о создании здесь "Школы 21". Это большая работа, понимаем тут совместную ответственность, надеюсь, все будет успешно, приложим к этому максимум усилий. Благодарим компанию за доверие, рад, что это доверие год от года укрепляется нашими совместными проектами и успешными кейсами по их реализации. Надеемся, так будет и в дальнейшем", — отметил Дмитрий Азаров.