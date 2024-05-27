Профильные смены Движения Первых стартовали в Самарской области

В первые летние месяцы Движение Первых Самарской области проведет для школьников профильные смены "Время Первых. Галактика Первых". В них примут участие 1 275 ребят в возрасте от 10 до 17 лет, для которых пройдут профориентационные и интерактивные мероприятия, деловые игры, встречи с известными людьми.
Первая региональная профильная смена стартовала 25 мая в молодежном центре "Лесная сказка" в Кинельском районе. Она продлится до 7 июня. Ее участниками стали 255 школьников. Еще четыре смены пройдут с 8 по 21 июня, с 22 июня по 5 июля, с 6 по 19 июля и с 20 июля по 2 августа.
Для участия в них необходимо пройти конкурсный отбор. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке будьвдвижении.рф/projects/2166, заполнить все поля и выполнить творческое задание: снять видеовизитку или сделать презентацию о своем участии в деятельности Движения Первых, а также написать эссе на тему "Почему я выбираю Движение Первых?". За выполненные задания участнику выставляются баллы, и формируется рейтинг. По результатам отбираются самые активные и заинтересованные ребята, которые и станут участниками смен.
Тематика региональных смен — Галактика Первых, где каждый отряд — планета Первых, а участники — жители этих планет, вожатые — навигаторы по Галактике. Участников смен ждут развлекательные мероприятияя, новые знания по обучающим трекам (творчество, медиа, лидерство, волонтёрство, коммуникабельность), а также общение с опытными экспертами.
Также на сменах пройдут "Классные встречи" с известными людьми Самарской области, на которых участники узнают о жизненном и профессиональном пути гостей, смогут задать интересующие вопросы.
Одной из первых с участниками пообщалась Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.
Также на сменах будут организованы встречи по финансовой грамотности. Представители отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации через игры научат ребят распоряжаться своими финансами. Волонтёры управляющего центра занятости населения проведут профориентационный тренинг "Выбирай профессию с умом".
Итоговым мероприятием каждой смены станет торжественное посвящение в Движение Первых с презентацией концепций отрядов и гала-концерт, организованный самими участниками и вожатыми.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.