Профильные смены Движения Первых стартовали в Самарской области

В первые летние месяцы Движение Первых Самарской области проведет для школьников профильные смены "Время Первых. Галактика Первых". В них примут участие 1 275 ребят в возрасте от 10 до 17 лет, для которых пройдут профориентационные и интерактивные мероприятия, деловые игры, встречи с известными людьми.

Первая региональная профильная смена стартовала 25 мая в молодежном центре "Лесная сказка" в Кинельском районе. Она продлится до 7 июня. Ее участниками стали 255 школьников. Еще четыре смены пройдут с 8 по 21 июня, с 22 июня по 5 июля, с 6 по 19 июля и с 20 июля по 2 августа.

Для участия в них необходимо пройти конкурсный отбор. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке будьвдвижении.рф/projects/2166, заполнить все поля и выполнить творческое задание: снять видеовизитку или сделать презентацию о своем участии в деятельности Движения Первых, а также написать эссе на тему "Почему я выбираю Движение Первых?". За выполненные задания участнику выставляются баллы, и формируется рейтинг. По результатам отбираются самые активные и заинтересованные ребята, которые и станут участниками смен.

Тематика региональных смен — Галактика Первых, где каждый отряд — планета Первых, а участники — жители этих планет, вожатые — навигаторы по Галактике. Участников смен ждут развлекательные мероприятияя, новые знания по обучающим трекам (творчество, медиа, лидерство, волонтёрство, коммуникабельность), а также общение с опытными экспертами.

Также на сменах пройдут "Классные встречи" с известными людьми Самарской области, на которых участники узнают о жизненном и профессиональном пути гостей, смогут задать интересующие вопросы.

Одной из первых с участниками пообщалась Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.

Также на сменах будут организованы встречи по финансовой грамотности. Представители отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации через игры научат ребят распоряжаться своими финансами. Волонтёры управляющего центра занятости населения проведут профориентационный тренинг "Выбирай профессию с умом".

Итоговым мероприятием каждой смены станет торжественное посвящение в Движение Первых с презентацией концепций отрядов и гала-концерт, организованный самими участниками и вожатыми.