Дмитрий Азаров принимает участие в государственном визите президента России Владимира Путина в Узбекистан

В понедельник, 27 мая, президент России Владимир Путин и президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев проведут первое заседание Совета регионов двух стран, во время которого будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества, перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

В состав официальной делегации Российской Федерации вошли руководители министерств, ведомств, главы субъектов страны, представители крупных компаний и промышленных предприятий. Интересы Самарской области представляет губернатор Дмитрий Азаров. В последние годы регион укрепляет взаимодействие с дружественными странами, постоянно наращивая товарооборот.

"У нас совместно с Узбекистаном работает крупный логистический центр RUZ Trader, инициаторами которого стали предприниматели из Самарской области. Он работает здесь, в Ташкенте, и в Самаре и помогает в первую очередь малому бизнесу с поставками товаров, — отметил Дмитрий Азаров. — В последние годы мы фиксируем устойчивый рост товарооборота между Самарской областью и Узбекистаном. За прошлый год он увеличился на 12%, в этом году показатели еще выше".

Глава региона добавил, что сотрудничество Самарской области с республикой проходит в сфере электрических сетей, сельского хозяйства, автомобильной промышленности. При этом еще есть потенциал для расширения успешного взаимодействия. Регион уже встроен в транспортный коридор "Север — Юг". Благодаря усилиям правительства области и поддержке федерального центра в последние годы мощный импульс развития получил транспортно-логистический кластер экономики. Расширению логистических возможностей Самарской области будет способствовать запуск движения в 2024 году по трассе "Обход Тольятти" и мосту через Волгу. Работы на объекте вышли на финишную прямую.

Таким образом регион становится еще более привлекательным для инвесторов. Так, в Самарской области были открыты логистические центры Почты России, маркетплейсов OZON и "Яндекс Маркета", крупнейших торговых сетей, идет строительство логистического комплекса Wildberries.

"Во многом такие успехи в развитии сотрудничества между Узбекистаном и Российской Федерацией предопределены самыми добрыми отношениями между нашими лидерами — президентом России и президентом Узбекистана", — уверен губернатор Дмитрий Азаров.

В рамках деловой программы глава самарского региона принял участие в бизнес-завтраке, во время которого представители субъектов двух стран — органов власти и бизнеса — обсудили сотрудничество России и Узбекистана. С приветственными словами выступили министр экономического развития РФ Максим Решетников и заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев.

"Мы создадим все необходимые условия для реализации новых проектов и инициатив на территории нашей страны, — заявил Жамшид Ходжаев. — Я уверен, что обоюдная нацеленность на углубление доверительных, конструктивных отношений между нашими государствами позволит обогатить двусторонний диалог новыми примерами плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества".

Во время дискуссии предприниматели задавали назревшие вопросы и презентовали свои проекты, которые в перспективе будут рассмотрены членами межправительственной комиссии, российско-узбекского и узбекско-российского Делового совета.

"Сейчас у нас одна общая амбициозная задача по двукратному увеличению объемов взаимной торговли к 2030 году, которую перед нами поставили президенты России и Узбекистана. Мы уже приступили к ее выполнению. Для этого мы создали российско-узбекскую рабочую группу по удвоению торговли, в которую входят заместители министров профильных ведомств, занимаемся расширением транспортной инфраструктуры "Север-Юг", развиваем межбанковское взаимодействие, чтобы у бизнеса была возможность проведения расчетов на территории наших стран, улучшаем условия для торговли и инвестиций, активизируем инфраструктуру государственной поддержки бизнес-проектов", — подчеркнул Максим Решетников.

Кроме того, губернатор Самарской области провел ряд переговоров со своими коллегами из республики. Дмитрий Азаров встретился с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничество по самым разным экономическим направлениям — от технологий до туризма.

Также Дмитрий Азаров провел встречу с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым, в рамках которой обсуждались ключевые направления взаимодействия двух регионов.

"Потенциал сотрудничества большой, рады, что по разным направлениям оно уже идет, — подчеркнул губернатор Самарской области. — Традиционно регион поставляет в Самарскую область продукцию сельского хозяйства, которая пользуется огромным спросом. Понимаем, что регион экономически развитый и возможности большие. С нашей стороны — топливо с крупнейшего завода по нефтепереработке, азотные удобрения. Новые технологии у нас сейчас внедряются в сфере производства сельхозмашин, выстраивается важнейший кластер по агропромышленной беспилотной авиации. Сейчас идет активное использование дронов нашими сельхозпроизводителями".

Хайрулла Бозоров отметил, что у Самарской и Ферганской областей есть много общего.

"Наш регион тоже очень богатый, очень развитый — во всех смыслах. Промышленность, химическая отрасль развита, у нас тоже есть нефтеперерабатывающий завод, — добавил хоким Ферганской области. — Очень много есть возможностей, очень много есть направлений совместного сотрудничества. Мы должны сделать кооперацию развития наших регионов".

В течение сегодняшнего дня запланирован еще ряд встреч с членами правительства республики, главами регионов и лидерами бизнес-сообщества. Ключевым событием дня станет Совет регионов Российской Федерации и республики Узбекистан, который проведут главы государств.