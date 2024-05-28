Дмитрий Азаров примет участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Во вторник, 28 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе со своими коллегами – главами регионов страны, руководителями федеральных министерств и ведомств – работает в Москве на семинаре-совещании по подготовке к расширенному заседанию Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно пройдет в среду под председательством главы государства Владимира Путина.

На повестке — вопросы формирования новых национальных проектов "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных". Дискуссионная площадка по обсуждению составляющих организована на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, где представлены достижения субъектов по разным направлениям экономической деятельности.

По мнению губернатора, семинар-совещание позволит правительству страны, институтам развития лучше подготовиться к завтрашнему заседанию Совета. Об этом он сказал в интервью "Известиям".

"Работа кипит по всем нацпроектам, по всем задачам, поставленными президентом. Готовятся предложения, разрабатываются комплексные планы достижения целей, — отметил Дмитрий Азаров. — Понятно, большая работа еще впереди. До конца лета правительством проекты должны быть вынесены на рассмотрение. Но огромная работа ведется сейчас, потому что разработка нацпроектов — это точно не задача одного дня или двух недель. Поэтому сразу, как президентом озвучены были поручения, подписан Указ, эта работа началась. А сегодня мы уже отбираем те предложения, которые поступили от органов исполнительной власти федерального уровня и от регионов".

Отдельное внимание в ходе семинара-совещания было уделено разработке программ по поддержке семей с детьми. Этому вопросу Владимир Путин уделяет особое внимание. "Задача — непростая, здесь нет линейных решений. Сегодня действуют беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. На примере Самарской области могу сказать, что у нас в этом году предусмотрено 50 млрд рублей — это средства регионального и федерального бюджетов. Это, например, в семь раз больше, чем пять лет назад. И последовательная позиция президента страны в каждом Послании звучит об увеличении мер поддержки для семей с детьми. Конечно, это и государственная задача улучшения демографической ситуации. Нет линейных решений, не все решается деньгами. Важнейший фактор здесь — это сохранение наших традиционных ценностей, это культура, это воспитание, это образовательные аспекты. Не случайно новый нацпроект "Семья" включает в себя целый ряд направлений и отраслей, над которыми мы работаем", — отметил Дмитрий Азаров.

В ходе семинара-совещания проходят дискуссии по актуальным вопросам развития экономики, системы образования, семейной политики, строительства, развития инфраструктуры и других направлений. Представители органов власти и эксперты высказывают свои инициативы, которые войдут в основные доклады на заседании Совета.

Во время обсуждения прозвучали предложения, сформированные участниками комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура", которую возглавляет Дмитрий Азаров. Он участвовал в работе круглого стола, направленного на разработку механизмов реализации потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности.