Дмитрий Азаров: внимание к предложениям регионов при разработке новых нацпроектов первостепенно

В среду, 29 мая, президент России Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета. Оно посвящено формированию национальных проектов, в том числе пяти новых — "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных", которые президент анонсировал во время своего послания Федеральному Собранию.

Участие в заседании принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Накануне глава региона, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Культура", также вместе с коллегами — главами регионов страны, руководителями федеральных министерств и ведомств работал на семинаре-совещании по подготовке к заседанию.

Открывая заседание, Владимир Путин напомнил о важнейших долгосрочных приоритетах и фундаментальных задачах, стоящих перед обществом и государством: прежде всего это сбережение народа, укрепление здоровья людей, повышение благополучия российских семей, новые возможности для раскрытия талантов человека, создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и поселках. В числе национальных целей также повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новых цифровых решений.

Глава государства подчеркнул, что главная содержательная работа по достижению этих целей ведется на местах — в субъектах страны, и нацелил министерства, правительство на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых нацпроектов.

До конца лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой, согласованы между различными ведомствами и уровнями власти, должна быть проработана их финансовая часть — обозначил задачу президент.

"Расходы на национальные проекты станут ядром, наиболее весомой частью бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти", — отметил Владимир Путин.

Глава государства нацелил участников заседания и команды на местах на четкую работу: "Мы с вами знаем, у всех на слуху: основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения — никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе — все, кто здесь сидит, и все ваши команды на местах — должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта", — отметил Владимир Путин.

"Мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными, — акцентировал внимание президент. — В современных условиях по-другому работать нельзя. Нужно наладить тесное сотрудничество всех органов власти, исполнителей национальных проектов, именно от этого будет зависеть эффективность нашей работы. И только тогда мы добьемся целей, которые ставим перед собой и которые нужны стране".

На заседании участники озвучили предложения в нацпроекты, в том числе сформированные по итогам обсуждения, состоявшегося накануне. Особое внимание на заседании уделили нацпроекту "Семья", который будет содействовать приросту ожидаемой продолжительности жизни, улучшению демографической ситуации. Было отмечено, что единственная возможность реализовать национальные цели развития в части демографии — это поставить на первое место во всех национальных проектах интересы семьи.

"Речь идет о нацеленности мероприятий как раз на создание благоприятной среды для семьи в малых городах и сельских населенных пунктах. Потому что основное внимание семьи сейчас уделяют даже не социальным пособиям и выплатам, а как раз жилью, инфраструктуре, чтобы это было", — сказала заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Правительство РФ определило кураторов новых нацпроектов. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. До 30 мая одобрят график проведения стратегических сессий по подготовке нацпроектов. До 1 сентября паспорта нацпроектов и входящих в их состав федеральных программ направят для рассмотрения на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Утвердить нацпроекты планируется в декабре 2024 года.

По окончании расширенного заседания Дмитрий Азаров рассказал о проведенной работе. Глава региона отметил, что работа над нацпроектами началась заранее, буквально с момента послания президента, и получила новый импульс после подписания главой государства 7 мая указа о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 г. и на перспективу до 2036 года.

"Если сравнивать с предыдущим циклом, тогда мы приступили к обсуждению нацпроектов только в конце года. Сейчас ведем эту работу уже с первого квартала, в том числе, в ходе заседаний комиссий Госсовета. А значит, эти нацпроекты будут проработаны еще более детально и предметно", — пояснил Дмитрий Азаров.

Как подчеркнул глава региона, крайне важно, что президент обратил особое внимание на необходимость учета правительством всех предложений регионов при подготовке новых нацпроектов.

"Все предложения регионов должны быть учтены при подготовке нацпроектов правительством, а сроки, как известно, обозначены до 1 сентября. Работаем командно, внимание к предложениям с мест первостепенное — это президент подчеркнул не раз. Как подчеркнул и то, что время сейчас особое, требует полной мобилизации и при разработке нацпроектов, и при их воплощении в жизнь", — сказал руководитель области.