На "iВолгу" подали более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России

В 2024 году заявку на Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События подали более 40 тысяч из всех 89 регионов России. Рекордное количество заявок дарит форуму статус одного из самых популярных форумов линейки Росмолодежь.События.

Самым активным регионом традиционно оказалась Самарская область — Родина iВолги, где заявку направили более 20 тысяч молодых людей со всей России. Второе место поделили Саратовская область и Республика Башкортостан, где стать частью обновленного форума выразили желание около 3 тысяч человек. А на третьем — Пензенская область, собрав заявки от более чем тысячи человек. Из новых регионов России кандидатами в участники Форума стали 591 человек.

Из 11 тематических смен, которые были предложены для участия в этом году, самой популярной стала "Первые. Спорт и туризм", ее участниками захотели стать 5483 человек. Смена объединит ребят, которые ведут активный образ жизни, регулярно занимаются спортом, заботятся о своем здоровье и любят путешествовать. Участники смены научатся самостоятельно разрабатывать большие межрегиональные туристические маршруты, чтобы отправиться в гости к друзьям из других регионов.

Другим популярным направлением стала смена "Поколение Первых", собрав 4965 заявки. В рамках смены активные ребята нашей страны будут знакомится с направлениями и миссией Движения Первых, а также станут соавторами проектов Движения.

Следующий этап — отбор заявок экспертным советом Форума. Работа ответственная и трудная, ведь конкурс в этом году достигает 20 человек на место. Но участникам, которые не пройдут отбор, не стоит отчаиваться: iВолга ждет всех, кто подал заявку в качестве зрителей прямых эфиров.

iВолга пройдет в Самарской области на Мастрюковской поляне уже в двенадцатый раз. В этом году форум претерпел изменения: получил новый статус — стал Всероссийским и объединился с Движением Первых. С 23 по 31 июля 2024 года на форумную площадку съедутся 2000 участников от 14 до 35 лет из разных уголков страны, а частью специальных форматов Форума станут участники старше 35 лет.

Основная тема этого года созвучна с объявленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России: "На iВолгу всей семьей". 11 тематических смен будут посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодежью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем — в области спорта, творчества, медиа или добровольчества.

Участников ждет общение с единомышленниками, участие в дискуссиях по интересующим темам, возможность получить грант от Росмолодежь.Гранты, мастер-классы, лекции с федеральными экспертами, яркие события, выступления хэдлайнеров и многое другое.

Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" входит в линейку платформы Росмолодежь.События. Организаторами форума выступают Правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.