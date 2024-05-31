Просто быть лидером: "Ингосстрах" победил в номинации "Каско года" ежегодной Премии Сравни

"Ингосстрах" стал лидером в номинации "Каско года" по результатам голосования экспертного совета Премии и клиентов маркетплейса Сравни.

По мнению совета и пользователей, "Ингосстрах" заслужил победу благодаря самой широкой линейке страховых продуктов, а также мобильному приложению IngoMobile, в котором можно полностью дистанционно заявить убыток и получить направление на ремонт в течение одного рабочего часа.

"Наша победа в номинации "Каско года" — это результат ежедневной работы и постоянных улучшений предложений для клиентов. "Ингосстрах" уже несколько лет подряд является лидером в области каско по сборам, а признание экспертного совета и аудитории сервиса показывает, что мы двигаемся в верном направлении, работая над предоставлением уникальных предложений для клиентов, ускорением урегулирования убытков и улучшением мобильного приложения IngoMobile. Мы будем и дальше продолжать работу над совершенствованием продуктов, чтобы оставаться лучшими", — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".

"Мы поздравляем команду "Ингосстраха" с заслуженной победой в Премии Сравни. Компания уже несколько лет занимает лидирующие позиции на рынке каско. Благодаря широкой линейке продуктов и оперативной помощи своим клиентам при ДТП, мы можем назвать "Ингосстрах" действительно лучшими", — рассказал генеральный директор финансового маркетплейса Сравни Сергей Леонидов.

Премия Сравни — одна из самых значимых наград для финансовых и страховых организаций России. Она помогает пользователям получить объективную оценку финансовых и страховых продуктов и организаций. Компании-победители получат специальный бейдж на сайте Сравни, который будет говорить о доверии со стороны множества пользователей.

В 2024 году Премия проводится во второй раз. В этом году она вручается в 20 номинациях, а в список номинантов вошли не только финансовые и страховые компании и их продукты для физических лиц, но и игроки рынков онлайн-образования и финансирования малого и среднего бизнеса.