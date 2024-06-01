МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре

ГУ МЧС по Самарской области распространило предупреждение о грозе и шквалистом усилении ветра на севере региона. Неблагоприятные метеоявления ожидаются в ближайший час с сохранением до конца суток.

Сообщается, что порывы ветра местами будут достигать скорости 15-18 м/с.

"Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны", - просит МЧС.