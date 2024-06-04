Вячеслав Федорищев: "Трамвайный парк будем обновлять"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал заняться обновлением трамвайного парка в областной столице. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.
"В обеденный перерыв проехал на своем любимом виде транспорта - городском трамвае. Взял с собой министра транспорта. Пообщался с людьми. Я и раньше читал, что есть много замечаний к тому, как устроен наш транспорт, дорожная сеть. От людей сегодня услышал правду в глаза. Все наказы, которые вы мне сегодня дали, - спасибо за них большое - будут выполнены. Трамвайный парк будем обновлять, а над дорожной сетью усиленно работать", - сообщил глава региона.
Вячеслав Федорищев также написал, что ему удалось немного прогуляться по городу: "Очень красивый! Продолжаем работать".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!