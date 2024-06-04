Вячеслав Федорищев: "Трамвайный парк будем обновлять"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал заняться обновлением трамвайного парка в областной столице. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

"В обеденный перерыв проехал на своем любимом виде транспорта - городском трамвае. Взял с собой министра транспорта. Пообщался с людьми. Я и раньше читал, что есть много замечаний к тому, как устроен наш транспорт, дорожная сеть. От людей сегодня услышал правду в глаза. Все наказы, которые вы мне сегодня дали, - спасибо за них большое - будут выполнены. Трамвайный парк будем обновлять, а над дорожной сетью усиленно работать", - сообщил глава региона.

Вячеслав Федорищев также написал, что ему удалось немного прогуляться по городу: "Очень красивый! Продолжаем работать".