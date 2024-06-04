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Губернатор Власть и политика

В Самаре Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание областного правительства

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального правительства с участием врио вице-губернаторов, руководителей министерств, иных органов исполнительной власти. Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Заседанию предшествовал ряд рабочих встреч руководителя области с главами ведомств, которые он провел накануне и сегодня утром.

В ходе заседания Вячеслав Федорищев обозначил основные задачи, на которых необходимо сконцентрировать внимание и силы. Он подчеркнул важность исполнения национальных целей, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным, а также поручений, данных ему главой государства на встрече, состоявшейся на прошедшей неделе.

"Главное в нашей с вами работе - вместе одним большим коллективом правительства региона, федеральных структур, которые работают на территории субъекта, общественных организаций, деловых объединений понять, какие у нас точки роста, где мы можем быть сильнее. На что обращают внимание наши жители, о чем они постоянно говорят в своих поручениях, наказах, в обратной связи", - акцентировал внимание руководитель региона.

Обращаясь к участникам заседания, он отметил, что каждый, являясь профессионалом, хорошо знает свою отрасль. "Вы очень хорошо знаете болевые точки, знаете, что не до конца дожимали в нашей работе. Точно знаю, что у вас есть большие системные проекты, может быть, даже смелее, чем позволяла нам до настоящего времени финансовая дисциплина. Где-то необходима поддержка федерального центра, серьезная поддержка, которая позволит большие проекты реализовать. Уважаемые коллеги, я вам обещаю, что всю поддержку, которая нам необходима, если проекты хорошие, мы получим. Я точно знаю, что нам под силу и проблемы решить", - отметил Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора нацелил участников заседания на конструктивную работу: "Да, есть проблемы, достаточно серьезно накопившиеся - где-то годами, где-то более. Но все в наших руках, поэтому я вас призываю в нашей работе быть максимально открытыми к людям, к жизни, предельно честными к себе, к руководству, к руководству федеральному и, конечно, к людям. И все у нас с вами получится".

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