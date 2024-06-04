Вячеслав Федорищев поручил минтрансу региона подготовить программу обновления общественного транспорта

Во вторник, 4 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание с врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным. Руководитель губернии поручил ему в кратчайшие сроки подготовить программу обновления общественного транспорта.

Перед совещанием Вячеслав Федорищев вместе с Иваном Пивкиным проверил работу трамвайной сети Самары, проехав по одному из городских маршрутов. Глава региона пообщался с пассажирами, узнал их мнение о работе общественного транспорта. После поездки Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание с министром.

"Иван Иванович, мы с вами только что посетили важный объект транспорта — трамвайную сеть. Проехались на трамвае, удалось пообщаться с людьми. Вы видели, я общался достаточно подробно с каждым. Я и раньше знал, что много замечаний к транспортному хозяйству, к дорожной сети. Но вот, вы знаете, люди очень по-доброму, но при этом очень конкретно поставили и обозначили эту проблему, — сказал Вячеслав Федорищев. — В такую жару, а лето у нас жаркое, вы сами видите, мы проехали с вами всего 15 минут, уже некомфортно. Что говорить о том, когда люди два раза в день пользуются, через весь город едут. Мы с вами ехали на трамвае какого года выпуска? У нас более 300 трамваев и только 12 из них за последние годы были обновлены. Это ничто по сравнению с теми возможностями, которые у нас есть, а самое главное, с необходимостью обеспечить комфортным транспортом наших жителей. Я уже молчу про остальные виды транспорта: троллейбусный парк, автобусный, про маршруточную сеть и так далее. И это только в Самаре!"

Врио губернатора сообщил, что замечания по работе общественного транспорта есть в каждом городе Самарской области, люди обращаются к нему с подобными вопросами.

"У меня есть большая подборка обращений только по транспорту. Это то, что за последнее время мне лично жители прислали, а что говорить про все каналы связи, которые у нас есть. Поэтому я вам делаю замечание. Оно очень простое и прямое: недостаточно внимания вы лично уделяли, как министр исполняющий обязанности, правительство к этому важному вопросу, — сказал Вячеслав Федорищев. — Финансовые возможности для обновления общественного транспорта у нас есть. Тем более было очень большое количество федеральных программ, в которых мы не участвовали по тем или иным причинам, вы мне их называли, возможности привлечения условно дешевого заемного финансирования. Даже если не было собственных средств, тоже по каким-то причинам мы этими возможностями не воспользовались".

Вячеслав Федорищев дал Ивану Пивкину поручение в течении недели подготовить программу обновления парка общественного транспорта.

"Ситуация тревожная, надо исправлять. Поэтому я вам поручаю в кратчайшие сроки подготовить программу, по которой мы бы начали обновлять парк нашего транспорта. Собирайтесь силами, мобилизуйте весь свой личный ресурс, коллектив и представляйте программу развития в кратчайшие сроки. Мы не сможем с вами быть на своем месте успешными, мы не сможем быть в помощь людям, если будем так относиться к своей работе, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — На следующем заседании правительства, которое мы проведем, мы будем одним из первых вопросов рассматривать ваш доклад о реальном состоянии дел. Мы еще с вами не поговорили про дорожную сеть, а там вопросов еще больше. Поэтому готовьтесь, соберитесь и представляйте предложение о том, как мы будем ситуацию исправлять. У вас есть неделя".

Иван Пивкин заверил главу региона, что программа будет подготовлена, по этому вопросу он доложит руководителю области в кратчайшие сроки.