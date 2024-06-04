Вячеслав Федорищев поручил минтрансу региона подготовить программу обновления общественного транспорта

Во вторник, 4 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание с врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным. Руководитель губернии поручил ему в кратчайшие сроки подготовить программу обновления общественного транспорта.
Перед совещанием Вячеслав Федорищев вместе с Иваном Пивкиным проверил работу трамвайной сети Самары, проехав по одному из городских маршрутов. Глава региона пообщался с пассажирами, узнал их мнение о работе общественного транспорта. После поездки Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание с министром.
"Иван Иванович, мы с вами только что посетили важный объект транспорта — трамвайную сеть. Проехались на трамвае, удалось пообщаться с людьми. Вы видели, я общался достаточно подробно с каждым. Я и раньше знал, что много замечаний к транспортному хозяйству, к дорожной сети. Но вот, вы знаете, люди очень по-доброму, но при этом очень конкретно поставили и обозначили эту проблему, — сказал Вячеслав Федорищев. — В такую жару, а лето у нас жаркое, вы сами видите, мы проехали с вами всего 15 минут, уже некомфортно. Что говорить о том, когда люди два раза в день пользуются, через весь город едут. Мы с вами ехали на трамвае какого года выпуска? У нас более 300 трамваев и только 12 из них за последние годы были обновлены. Это ничто по сравнению с теми возможностями, которые у нас есть, а самое главное, с необходимостью обеспечить комфортным транспортом наших жителей. Я уже молчу про остальные виды транспорта: троллейбусный парк, автобусный, про маршруточную сеть и так далее. И это только в Самаре!"
Врио губернатора сообщил, что замечания по работе общественного транспорта есть в каждом городе Самарской области, люди обращаются к нему с подобными вопросами.
"У меня есть большая подборка обращений только по транспорту. Это то, что за последнее время мне лично жители прислали, а что говорить про все каналы связи, которые у нас есть. Поэтому я вам делаю замечание. Оно очень простое и прямое: недостаточно внимания вы лично уделяли, как министр исполняющий обязанности, правительство к этому важному вопросу, — сказал Вячеслав Федорищев. — Финансовые возможности для обновления общественного транспорта у нас есть. Тем более было очень большое количество федеральных программ, в которых мы не участвовали по тем или иным причинам, вы мне их называли, возможности привлечения условно дешевого заемного финансирования. Даже если не было собственных средств, тоже по каким-то причинам мы этими возможностями не воспользовались".
Вячеслав Федорищев дал Ивану Пивкину поручение в течении недели подготовить программу обновления парка общественного транспорта.
"Ситуация тревожная, надо исправлять. Поэтому я вам поручаю в кратчайшие сроки подготовить программу, по которой мы бы начали обновлять парк нашего транспорта. Собирайтесь силами, мобилизуйте весь свой личный ресурс, коллектив и представляйте программу развития в кратчайшие сроки. Мы не сможем с вами быть на своем месте успешными, мы не сможем быть в помощь людям, если будем так относиться к своей работе, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — На следующем заседании правительства, которое мы проведем, мы будем одним из первых вопросов рассматривать ваш доклад о реальном состоянии дел. Мы еще с вами не поговорили про дорожную сеть, а там вопросов еще больше. Поэтому готовьтесь, соберитесь и представляйте предложение о том, как мы будем ситуацию исправлять. У вас есть неделя".
Иван Пивкин заверил главу региона, что программа будет подготовлена, по этому вопросу он доложит руководителю области в кратчайшие сроки.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!