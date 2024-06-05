Вячеслав Федорищев поручил создать кадровый резерв для областного правительства и мэрии Самары

В среду, 5 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с врио вице-губернатора - председателя правительства региона Натальей Катиной вопросы подготовки управленческих кадров и создание кадрового резерва.
Вячеслав Федорищев поручил Наталье Катиной уже со следующего понедельника начать формировать кадровый резерв правительства Самарской области и города Самары. "Это мой личный кадровый резерв. Нашей команде требуется усиление. Все профессионалы, все на своих местах, но мы с вами знаем, какой серьезный интеллектуальный ресурс на самом деле необходим, чтобы реализовать все наши планы", - подчеркнул руководитель области.
"Всем нашим активным жителям, которые хотят реализовать свои идеи на практике, у которых есть желание служить своему родному краю, своему родному городу, которые готовы будут вместе с нами вести работу, необходимо дать возможность высказать свои идеи, познакомиться с действующими сотрудниками", - обозначил Наталье Катиной задачу врио губернатора.
Часть тех людей, кто войдет в состав кадрового резерва, начнет работу сразу, часть будет сотрудничать в качестве экспертов в составе общественных советов министерств, города. "Главное для нас - предоставить возможность всем, кто хочет (а я знаю, что очень много людей радеют за развитие родного края и города, дать им всем возможность быть в помощь нашему большому общему делу - развитию Самарской области", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Согласно поручению врио губернатора, предложения по проекту кадрового резерва будут рассмотрены на оперативном совещании областного правительства уже в ближайший понедельник. "Мы будем делать это максимально открыто, публично, прозрачно, чтобы все знали: если есть желание, если есть опыт, знания, компетенции - здесь, дома, они будут востребованы", - заключил Вячеслав Федорищев.
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