16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поручил создать кадровый резерв для областного правительства и мэрии Самары Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города Правительство Самарской области окажет дополнительную поддержку ветеранам и участникам СВО Вячеслав Федорищев поручил минтрансу региона подготовить программу обновления общественного транспорта В Самаре Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание областного правительства

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поручил создать кадровый резерв для областного правительства и мэрии Самары

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 118
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 5 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с врио вице-губернатора - председателя правительства региона Натальей Катиной вопросы подготовки управленческих кадров и создание кадрового резерва.

Вячеслав Федорищев поручил Наталье Катиной уже со следующего понедельника начать формировать кадровый резерв правительства Самарской области и города Самары. "Это мой личный кадровый резерв. Нашей команде требуется усиление. Все профессионалы, все на своих местах, но мы с вами знаем, какой серьезный интеллектуальный ресурс на самом деле необходим, чтобы реализовать все наши планы", - подчеркнул руководитель области.

"Всем нашим активным жителям, которые хотят реализовать свои идеи на практике, у которых есть желание служить своему родному краю, своему родному городу, которые готовы будут вместе с нами вести работу, необходимо дать возможность высказать свои идеи, познакомиться с действующими сотрудниками", - обозначил Наталье Катиной задачу врио губернатора.

Часть тех людей, кто войдет в состав кадрового резерва, начнет работу сразу, часть будет сотрудничать в качестве экспертов в составе общественных советов министерств, города. "Главное для нас - предоставить возможность всем, кто хочет (а я знаю, что очень много людей радеют за развитие родного края и города, дать им всем возможность быть в помощь нашему большому общему делу - развитию Самарской области", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Согласно поручению врио губернатора, предложения по проекту кадрового резерва будут рассмотрены на оперативном совещании областного правительства уже в ближайший понедельник. "Мы будем делать это максимально открыто, публично, прозрачно, чтобы все знали: если есть желание, если есть опыт, знания, компетенции - здесь, дома, они будут востребованы", - заключил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30