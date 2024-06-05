Первая очередь логистического центра Wildberries в Самарской области будет запущена уже летом 2024 года

В среду, 5 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук. Обсуждались вопросы завершения строительства и запуска в регионе логистического центра онлайн-ритейлера, а также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
Логоцентр Wildberries возводится в Самарской области на территории индустриального парка "Новосемейкино" Красноярского района. Общая площадь объекта составляет 180 тысяч квадратных метров. Здесь будет создано 5 тысяч рабочих мест, а в перспективе — 10 тысяч рабочих мест. Открытие центра позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков онлайн-площадки из Самарской области и соседних регионов. По информации Wildberries, первая очередь центра будет открыта уже летом 2024 года.
"Татьяна Владимировна, спасибо вам, что нашли время и возможность в рамках форума встретиться. Я знаю про проект строительства логистического центра в Самарской области, коллеги, команда нашего региона, меня ознакомили с ним, — сказал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. — Знаю, что есть ряд вопросов перед запуском объекта. Предлагаю обсудить, с какими конкретно сложностями сталкиваетесь. Задача инвестиционной команды Правительства Самарской области — чтобы этих сложностей не было".
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук поздравила Вячеслава Федорищева с назначением на должность руководителя Самарской области. "Хочу вас поздравить от себя лично и от всей нашей команды!" — сказал руководитель Wildberries.
В ходе встречи глава Самарской области и гендиректор Wildberries обсудили вопросы, связанные с текущим ходом строительства логистического центра и его дальнейшей работы. Врио губернатора отметил, что регион заинтересован в том, чтобы поставщики компании приходили в Самарскую область.
"Будем рады в дальнейшем обсудить вопросы локализации производства. Есть разные форматы, готовы поделиться нашими наработками", — сказала Татьяна Бакальчук.
Помимо проекта логистического центра Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Самарской области и компании, в том числе, в социальной сфере.
"Мы всегда поддерживаем социальные инициативы, например, спорт, детские мероприятия, эффективно сотрудничаем с вузами", — отметила руководитель Wildberries
Также Татьяна Бакальчук подчеркнула: "Мы будем рады и дальше сотрудничать с Самарской областью".
Напомним, что в настоящее время в Самарской области работают индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", логистические парки "Преображенка 2", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти". Ведется работа по проекту создания нового индустриального парка "Самара" в Красноглинском районе областного центра.
В последние годы мощный импульс развития получил транспортно-логистический кластер экономики. В Самарской области были открыты логистические центры Почты России, маркетплейсов OZON и "Яндекс Маркета", крупнейших торговых сетей.
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