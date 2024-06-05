"Сделано в Самаре – знак качества": Вячеслав Федорищев рассказал о планах опробовать новую Lada Iskra

В среду, 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ представил Lada Iskra. Новую модель оценил глава Самарской области.
Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале рассказал о том, что как только новинка АвтоВАЗа выйдет в серию, он обязательно ее опробует.
"А пока передвигаюсь — и так будет дальше — на уже проверенной модели — Lada Aura. Иногда на "Гранте". Сделано в Самаре — знак качества!" — добавил врио губернатора.
Концептуально новая модель Lada Iskra займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta, дополняя таким образом модельный ряд Lada и расширяя круг поклонников марки. Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.
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Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
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