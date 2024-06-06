Вячеслав Федорищев: "Не будет никакого исхода кадров из Тулы"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев не намерен массово заполнять правительство региона выходцами из Тульской области, где он работал до назначения. Об этом он заявил в интервью РБК на Питерском международном экономическом форуме.

"Не будет никакого исхода кадров из Тулы. Это, во-первых, не по-партнерски по отношению к очень уважаемому сильному промышленному субъекту. Во-вторых, это мои личные обязательства перед временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Миляевым Дмитрием Вячеславовичем. Он мой бывший коллега. Сейчас мы уже коллеги в новом формате. И у нас есть конкретная системная договоренность, мы вместе обсуждаем вопросы новые, которые перед нами стоят", - сообщил глава региона.

Вячеслав Федорищев при этом добавил, что некоторые люди, которые стали частью его команды со времен работы в Министерстве экономического развития РФ, где он трудился в 2013–2016 гг., по согласованию с Дмитрием Миляевым "уже сейчас смотрят, как они могут встроиться в наш периметр команды Самарской области".

Врио губернатора отметил, что ключевой костяк его самарской команды "уже есть, он на месте, он работает": "Это команда, которая работала с Дмитрием Игоревичем Азаровым. Это профессионалы, которые за последние семь лет сделали существенный шаг вперед по многим направлениям социально-экономического развития".