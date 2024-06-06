16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев: "Не будет никакого исхода кадров из Тулы" "Сделано в Самаре – знак качества": Вячеслав Федорищев рассказал о планах опробовать новую Lada Iskra Первая очередь логистического центра Wildberries в Самарской области будет запущена уже летом 2024 года Вячеслав Федорищев поручил создать кадровый резерв для областного правительства и мэрии Самары Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "Не будет никакого исхода кадров из Тулы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев не намерен массово заполнять правительство региона выходцами из Тульской области, где он работал до назначения. Об этом он заявил в интервью РБК на Питерском международном экономическом форуме.

"Не будет никакого исхода кадров из Тулы. Это, во-первых, не по-партнерски по отношению к очень уважаемому сильному промышленному субъекту. Во-вторых, это мои личные обязательства перед временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Миляевым Дмитрием Вячеславовичем. Он мой бывший коллега. Сейчас мы уже коллеги в новом формате. И у нас есть конкретная системная договоренность, мы вместе обсуждаем вопросы новые, которые перед нами стоят", - сообщил глава региона.

Вячеслав Федорищев при этом добавил, что некоторые люди, которые стали частью его команды со времен работы в Министерстве экономического развития РФ, где он трудился в 2013–2016 гг., по согласованию с Дмитрием Миляевым "уже сейчас смотрят, как они могут встроиться в наш периметр команды Самарской области".

Врио губернатора отметил, что ключевой костяк его самарской команды "уже есть, он на месте, он работает": "Это команда, которая работала с Дмитрием Игоревичем Азаровым. Это профессионалы, которые за последние семь лет сделали существенный шаг вперед по многим направлениям социально-экономического развития".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30