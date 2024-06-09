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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев осмотрел завод "Адверс" в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках рабочей поездки в Новокуйбышевск врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев оценил мощности местного предприятия ООО "Адверс".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Организация осуществляет разработку, производство, реализацию и сервисную поддержку отечественных предпусковых подогревателей для автомобильных двигателей, автономных воздушных отопителей салона и систем обеспечения локальной автономной жизнедеятельности. Предприятие входит в тройку мировых производителей предпусковых подогревателей и воздушных отопителей. Выпускаемая продукция сертифицирована и запатентована как в РФ, так и за рубежом.

Также завод обеспечивает наращивание производства с углубленной локализацией на территории Самарской области.

Генеральный директор ООО "Адверс" Евсей Кордит представил главе региона производственную линию и планы завода. Компания также занимается производством мобильных домов на колесах.

Глава региона отметил, что это хорошее технологичное решение для отрасли туризма — новое для России направление будет способствовать развитию внутреннего туризма. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что будет оказывать максимальную поддержку.

"Наша задача — упаковать это в проект и презентовать в Минэкономразвития России. Может быть, сделать государственную программу, которая бы поддерживала в регионах туризм. И предприятия поддерживала, и субсидировала бы тех, кто хочет приобрести такой дом. Готовьте предложение, в течение месяца на встречу к руководителю туристического направления попадем и вместе будем докладывать", — обратился Вячеслав Федорищев к заместителю генерального директора предприятия Александру Кордиту.

Компания уже обеспечила около 1600 рабочих мест в Самаре, Новокуйбышевске, Безенчуке и планирует дальнейшее расширение в целях поддержки экономики и населения региона и страны в целом.

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