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Губернатор Власть и политика

Решением врио губернатора Вячеслава Федорищева в Новокуйбышевске полностью отремонтируют здание автостанции

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вячеслав Федорищев, знакомясь с Новокуйбышевском, в ходе рабочей поездки посетил музей истории города, который действует с 1977 года. В прошлом году здание музея капитально отремонтировали по нацпроекту "Культура", который реализуется в стране по решению президента Владимира Путина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В музее представлена более чем 70-летняя история Новокуйбышевска. Есть музейный зал "Война в масштабе фактов", посвященный  защитникам Отечества разных времен. В 2023 г. эта экспозиция была дополнена разделом об СВО.

Врио губернатора пообщался с директором учреждения Еленой Чубаковой. Она рассказала о планах издать небольшим тиражом книгу об истории города. Вячеслав Федорищев пообещал помочь издать книгу в большем количестве и поблагодарил всех сотрудников музея за работу, внимательное отношении к истории города и региона.

В завершение рабочей поездки Вячеслав Федорищев оценил работу новокуйбышевской автостанции. На состояние автовокзала неоднократно жаловались жители города. Здание ранее находилось в частной собственности, а в прошлом году было возвращено в муниципальную собственность.

После общения с жителями и руководством города Вячеслав Федорищев принял решение о том, что здание будет отремонтировано. Причём не частично, как планировалось ранее, а полностью.

"Это важная часть инфраструктуры дорожного транспорта. Вокзал ремонтируем, не часть, которая предлагалась проектно-сметной документацией, а полностью, — подчеркнул он. — Там должна быть столовая, которая там всегда была, люди ее вспоминают, билетные кассы. Сроки у нас короткие. Я людям пообещал. А если пообещал, то точно сделаю — мы сделаем как команда".

Кроме того, Вячеслав Федорищев подчеркнул, чтобы будет отработан вопрос по межмуниципальным маршрутам.

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