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В Самаре врио губернатора вручил жителям государственные и региональные награды

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 июня, в преддверии Дня России в правительстве Самарской области состоялась торжественная церемония награждения жителей Самарской области — многодетных родителей, заслуженных работников различных отраслей. Государственные и региональные награды им вручил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

Глава региона обратился со словами приветствия к собравшимся в зале участникам церемонии. "Накануне нашего великого праздника, Дня России, мы отмечаем почетными наградами труд тех людей, которые многое сделали и продолжают делать для нашей родины. Это представители разных профессий, которые ежедневным добросовестным трудом способствуют развитию нашего родного региона, создают надежную основу для будущего губернии и всей нашей страны —  педагоги, врачи, труженики заводов, работники жилищно-коммунальной сферы, социальной сферы, представители силовых ведомств и государственные служащие, — отметил врио губернатора. — За неделю работы в Самарской области я уже в полной мере понял, как много здесь неравнодушных, активных, трудолюбивых и ответственных людей, которых объединяет самое главное — любовь к родной земле, преданность делу, стремление не просто жить, а каждый день приносить пользу людям".

Руководитель области подчеркнул, что самарцы достойно продолжают дело своих отцов и дедов — жителей Куйбышева, которые десятки лет назад своим трудом внесли масштабный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

"Я благодарю вас за такое отношение, за то, что отдаете родному краю всю энергию и силы, талант и профессионализм. Уверен, что мы вместе с вами сможем совместно добиться важнейших целей, стоящих перед нашим регионом, перед нашей страной", — обратился Вячеслав Федорищев.

Он напомнил о масштабных задачах — это повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, городской среды, расширение экономического, технологического и научного потенциала региона, поддержка героев, которые сегодня стоят на защите родины, и многие другие направления работы.
Глава региона выразил уверенность, что единой командой Самарская область сможет справиться с любыми задачами.  

"Как неоднократно подчеркивал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, именно в единстве — мощь и сила России. И мы непременно должны его сохранить ради будущего нашей земли", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В ходе торжественной церемонии отличившиеся жители региона были отмечены такими государственными и региональными наградами, как орден Почета, орден и медаль ордена "Родительская слава", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетный знак Трудовой Славы, медаль "За доблесть и отвагу" и другими.

Так, орденом "Родительская слава" были отмечены многодетные семьи — Татьяны Гнусиной из Приволжского района и Людмилы и Дмитрия Евтюхиных из Новокуйбышевска. Медали ордена "Родительская слава" были вручены многодетным родителям Светлане и Вячеславу Хантеевым из Красноярского района, Анастасии и Сергею Харитоновым из Кинель-Черкасского района.
Почетный знак Трудовой Славы получил Олег Мишин — старший мастер первой группы механосборочного участка ремонтно-механического цеха № 7 ПАО "КуйбышевАзот".

Отличившимся представителям различных отраслей — науки, здравоохранения, социальной защиты населения, ЖКХ и других — были присвоены звания заслуженных работников. Так, почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Самарской области" получил Бахтияр Рахимов — врач-хирург Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Почетное звание "Заслуженный работник химической промышленности Самарской области" — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО "Тольяттиазот" Татьяна Марущак. Почетное звание "Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области" — коммерческий директор научно-производственного предприятия "Связь Автоматика Монтаж" Ефим Шаль. Получая награду, он подчеркнул, что за высокими результатами стоит весь коллектив, и поблагодарил коллег, сотрудников предприятия, партнеров за совместную работу.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве" были отмечены Ольга Хвостова — директор Детской музыкальной школы им. М. И. Глинки и Вера Царькова — аппаратчик синтеза производства капролактама ПАО "КуйбышевАзот".

Врио губернатора Вячеслав Федорищев поздравил участников церемонии с Днем России. Он подчеркнул, что сегодня этот праздник "символизирует нашу готовность отстаивать свободу, независимость, культуру и традиции родной земли. Столько, сколько потребуется — до самого главного, до нашей общей победы".

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