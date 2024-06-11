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Губернатор Власть и политика

На совещании у врио губернатора рассмотрели поправки к бюджету Самарской области

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу поправок в областной бюджет.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В обсуждении участвовали и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Наталья Катина, врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, руководитель УФНС по Самарской области Кирилл Князев, председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова.

На совещании рассматривали параметры бюджета, прогноз поступления доходов, а также резервы их увеличения. Бюджет Самарской области сохраняет социальную направленность.

"Сегодня мы обсуждаем важнейший документ - бюджет Самарской области. Бюджет был сформирован в прошлом году на трехлетний период, знаю, что были и долгосрочные планы, их мы с вами сегодня обсудим", - отметил врио губернатора в начале совещания.

Говоря о поправках, глава региона подчеркнул, что их принимают исходя из изменений текущей ситуации, в зависимости от результатов в конкретных отраслях и дополнительно предусмотренных мероприятий для выполнения главной задачи - повышения качества жизни людей.

"Знаю, что большая работа была проведена правительством Самарской области по взаимодействию с каждым министерством. Нам предстоит важный процесс - приоритизация первоочередных мероприятий по повышению качества жизни", - сказал Вячеслав Федорищев.

Глава области напомнил, что за последние полторы недели в рамках ряда направлений были дополнительно предусмотрены мероприятия - как точечно, так и системно. "Я ожидаю, что все поручения, которые я дал, уже учтены в проекте поправок бюджета", - заключил Вячеслав Федорищев.

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