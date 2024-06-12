Врио губернатора Вячеслав Федорищев провел совещание по бюджету Самарской области

Во вторник, 11 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу поправок в областной бюджет.

В обсуждении приняли участие и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина, врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Кирилл Князев, председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова.

В ходе совещания предметно рассматривались параметры бюджета, прогноз поступления доходов, а также резервы их увеличения. Напомним, бюджет Самарской области сохраняет социальную направленность.

"Сегодня мы обсуждаем важнейший документ — бюджет Самарской области. Бюджет был сформирован в прошлом году на трехлетний период, знаю, что были и долгосрочные планы, которые мы с вами сегодня обсудим", — отметил врио губернатора в начале совещания.

Говоря о поправках, глава региона подчеркнул, что они принимаются исходя из изменений текущей ситуации, в зависимости от результатов в конкретных отраслях и дополнительно предусмотренных мероприятий для выполнения главной задачи — повышения качества жизни граждан.

"Знаю, что большая работа была проведена правительством Самарской области по взаимодействию с каждым министерством. Нам предстоит важный процесс — приоритизация первоочередных мероприятий по повышению качества жизни", — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава области напомнил, что за последние полторы недели в рамках ряда направлений были дополнительно предусмотрены мероприятия — как точечно, так и системно.

"Я ожидаю, что все поручения, которые я дал, уже учтены в проекте поправок бюджета", — заключил Вячеслав Федорищев.