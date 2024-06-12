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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 июня, в День России, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился с поздравлением к жителям региона.

"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с Днем России! Это важнейший государственный праздник, который в нынешних исторических условиях наполнен особым смыслом. Сегодня он символизирует свободу и независимость нашей страны, право самим определять, как она будет развиваться дальше, желание вместе решать стоящие перед нами задачи, исходя из нашего мировоззрения, традиций и веры", - отметил врио губернатора.

Вячеслав Федорищев также напомнил слова президента Владимира Путина, подчеркнув, что "вековая сплоченность и единство народа России — это колоссальная, всепобеждающая сила".

"Благодаря этой движущей силе наши воины мужественно сражаются на передовой, наши жители работают, обеспечивая динамичное развитие региона и всей страны, добиваются успехов в науке, творчестве, спорте", - подчеркнул он.

Врио главы региона поблагодарил жителей за вклад в развитие и процветание губернии, за укрепление могущества и суверенитета страны.

"Отдельная благодарность — всем, кто помогает фронту, нашим бойцам и их семьям. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!", - заключил Вячеслав Федорищев.

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