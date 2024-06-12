С гордостью за свою страну: молодежь Самары развернула гигантский флаг России

В честь Дня России волонтеры "Единой России" и самарские студенты провели патриотическую акцию на стадионе "Локомотив" в областной столице.
Размеры флага впечатляют: 50 метров на 75 метров. 3750 квадратных метров полотна в цветах российского триколора смогли развернуть участники флешмоба со всей Самары. В акции приняли участие порядка 200 человек. Инициативу активистов "Единой России" поддержали студенты техникумов и колледжей.
"В день России мы испытываем особую гордость за историю и культуру нашей родины, за наших соотечественников, среди которых были, есть и будут настоящие Герои", — рассказал волонтер "Единой России", руководитель аппарата регионального отделения "Молодой Гвардии" Арсений Ганин.
"День России — это особый праздник для всех нас! Сегодня отличная погода и настроение праздничное! Горжусь, что живу в России. Это лучшая на свете страна!" — поделилась настроением студентка технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова Александра Давликамова.
С самого утра во всех муниципальных образованиях региона волонтеры "Единой России" раздают жителям региона ленты в цветах флага нашей страны как напоминание об этом празднике.
Кроме того, в областной столице День России решили отметить автопробегом. Акцию "Единой России" поддержали автоклубы региона и патриотически настроенные самарские автолюбители. 63 машины из 63 региона проследуют колонной от центра города до "последней мили" стадиона "Самара Солидарность Арена". Там самарские автомобилисты тоже развернут полотно российского триколора.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.