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Молодежная политика Общество

С гордостью за свою страну: молодежь Самары развернула гигантский флаг России

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В честь Дня России волонтеры "Единой России" и самарские студенты провели патриотическую акцию на стадионе "Локомотив" в областной столице.

Размеры флага впечатляют: 50 метров на 75 метров. 3750 квадратных метров полотна в цветах российского триколора смогли развернуть участники флешмоба со всей Самары. В акции приняли участие порядка 200 человек. Инициативу активистов "Единой России" поддержали студенты техникумов и колледжей.

"В день России мы испытываем особую гордость за историю и культуру нашей родины, за наших соотечественников, среди которых были, есть и будут настоящие Герои", — рассказал волонтер "Единой России", руководитель аппарата регионального отделения "Молодой Гвардии" Арсений Ганин.

"День России — это особый праздник для всех нас! Сегодня отличная погода и настроение праздничное! Горжусь, что живу в России. Это лучшая на свете страна!" — поделилась настроением студентка технологического колледжа им. Н. Д. Кузнецова Александра Давликамова.

С самого утра во всех муниципальных образованиях региона волонтеры "Единой России" раздают жителям региона ленты в цветах флага нашей страны как напоминание об этом празднике.

Кроме того, в областной столице День России решили отметить автопробегом. Акцию "Единой России" поддержали автоклубы региона и патриотически настроенные самарские автолюбители. 63 машины из 63 региона проследуют колонной от центра города до "последней мили" стадиона "Самара Солидарность Арена". Там самарские автомобилисты тоже развернут полотно российского триколора.

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