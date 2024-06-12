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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев завел страницу "Вконтакте"

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев завел страницу в соцсети "Вконтакте". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Мы давно говорили про открытость нашего общения, обратную связь. Настроили. Добро пожаловать - моя личная страница ВКонтакте. Жду ваших мнений, суждений и указаний. Будем работать!", - сообщил он.

В приветственном посте он рассказал, что продолжает изучать регион.

"Уважаемые жители Самарской области! Почти две недели прошло с момента, как по поручению президента Владимира Путина я возглавил регион. Изучаю нашу замечательную область: в обсуждениях с коллегами из правительства, с журналистами (сегодня как раз встретился с главредами региональных СМИ), но главное — в общении с вами", - отметил он.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: прямой разговор с жителями нужен, и связь эта должна быть "как можно более частой и плотной".

На площадке "Вк" врио губернатора планирует делиться самой актуальной информацией, планами, решениями.

"И конечно, буду обращаться к вам, дорогие жители, за оценкой и мнениями. Комментарии открыты – пишите! Все будем изучать и анализировать! На связи!", - пригласил он к общению.

За первые полчаса после публикации первый пост Вячеслава Федорищева набрал около 150 комментариев от жителей. Самарцы уже поделились с врио главы региона точечными проблемами, связанными с системой здравоохранения, уборкой мусора, транспортом, неработающими ливневками и т.д.

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