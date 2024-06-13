Врио губернатора поздравил самарских медиков с профессиональным праздником

В четверг, 13 июня, в Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня, в этом году 16 июня. Поздравил представителей отрасли и вручил награды отличившимся представителям профессии врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул: в адрес медицинских работников не может быть слишком много слов благодарности. "Вся ваша профессиональная деятельность направлена на самое главное — на сохранение здоровья и жизни наших людей. Тысячи жителей региона бесконечно благодарны вам за тепло, за заботу, которую вы проявляете при выполнении своего профессионального долга", — сказал он.

В области многое сделано для укрепления региональной системы здравоохранения, для сохранения общественного здоровья — благодаря национальному проекту "Здравоохранение", другим нацпроектам, которые реализуются по решению президента РФ Владимира Путина, федеральным и региональным программам. Врио губернатора подчеркнул: за этим стоят специалисты отрасли.

Как отметил Вячеслав Федорищев, предстоит решить еще немало задач, но, уверен глава региона, совместными усилиями, единой командой это будет возможно.

"Конечно же, для этого будет требоваться очень много труда, но я знаю точно: именно вы те люди, которые, ежедневно на своем посту работая с людьми, знают, как их решать", — отметил он.

Глава региона заверил, что Правительство Самарской области и он лично предпримут все усилия для того, чтобы каждый вопрос, который задают жители, каждая обозначенная ими проблема решались вместе, чтобы результатом этого было улучшение жизни людей.

Вячеслав Федорищев выразил благодарность ветеранам отрасли за наставничество, отметил молодых специалистов, которые активно включаются в работу и становятся высококвалифицированными специалистами.

"Особая благодарность — военным врачам, специалистам, которые сегодня оказывают помощь не только жителям Самарской области, но и жителям новых регионов, нашим героям — бойцам СВО. Я знаю, что многие из вас, выезжая даже на передний край, искренне, бесстрашно ведут свою работу. Благодарю вас за ваш самоотверженный ежедневный труд и профессионализм", — обратился к собравшимся в зале Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора вручил отличившимся труженикам медицинской отрасли государственные и региональные награды. Почетный знак Нестора Постникова получил Виктор Белый — сердечно-сосудистый хирург консультативно-реабилитационного отделения Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени Полякова (занимал пост до 19 февраля). Почетным знаком Трудовой Славы была отмечена зубной врач Самарской стоматологической поликлиники № 5 Куйбышевского района Зинаида Петрова.

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Самарской области" было присвоено четырем медикам: Марине Генераловой — заведующей консультативной поликлиникой главного корпуса Самарской областной клинической больницы имени Середавина, врачу общей практики; Наталье Лапшиной — сердечно-сосудистому хирургу Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. Полякова; Сании Махмутовой — врачу-терапевту Большеглушицкой центральной районной больницы и Инессе Сизовой — заведующей отделением — врачу — судебно-психиатрическому эксперту отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Самарской областной клинической психиатрической больницы.

Благодарностью Губернатора Самарской области была отмечена рентгенолаборант Нефтегорской ЦРБ имени Звягинцева Надежда Кисарова.

На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона. Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников и врио губернатора Вячеслав Федорищев отметили династию Барановых — представители этой семьи трудятся в областной больнице им. В. Д. Середавина, династию Поповых, которые работают в Самарской городской поликлинике № 6, и династию Сухоруковых из Клявлинской ЦРБ.

Дочь основателя династии Сухоруковых Людмила Атылина 44 года работала медсестрой в Клявлинской больнице. В свою очередь ее дочь — Ирина Стакина посвятила работе в больнице 29 лет, последние 14 лет занимает должность заместителя главного врача по медицинской части. Дочь Ирины Екатерина Долгаева тоже решила связать свою жизнь с профессией медика — она учится в ординатуре СамГМУ и говорит, что стремилась к этому с детства.

Также на мероприятии вручили памятные подарки студентам-волонтерам из медколледжа имени Н. Ляпиной — Полине Сафаровой, Ильясу Котову, Валерии Кузнецовой, Константину Худякову, Даниилу Ефремову, Дарье Пискеевой и Герману Чекистову. Ребята участвовали в волонтерских и гуманитарных миссиях на территории новых регионов Российской Федерации, помогали местным жителям, в том числе пожилым людям.