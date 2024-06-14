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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев выступит в губдуме с докладом об итогах работы правительства региона

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской губернской думы с докладом об итогах работы правительства региона за минувший год. Руководитель области представит отчет о работе регионального кабмина.

"В соответствии со статьей 67 Устава Самарской области региональное правительство обязано представить в Самарскую губернскую думу отчет о результатах деятельности правительства Самарской области за истекший год. В связи с этим на основе материалов региональных органов исполнительной власти подготовлен отчет правительства Самарской области о результатах деятельности в 2023 году, который прошел процедуру согласования со всеми органами власти", — отметила председатель правительства региона Наталья Катина.

Кроме того, в ходе подготовки отчета от депутатов фракций Самарской губернской думы поступило 30 вопросов, на которые также были подготовлены развернутые ответы.

Отчет о результатах деятельности правительства Самарской области включает в себя информацию об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития региона, наиболее значимые итоги работы регионального правительства по ключевым сферам социально-экономического развития. В отчете представлены сведения о развитии промышленности и агропромышленного комплекса, инновациях и инвестициях. Подробно освещены вопросы социального блока, реализации национальных проектов, развития отрасли здравоохранения, образования, культуры и спорта, туризма, дана информация о крупных реализованных проектах и завершенных объектах в 2023 году.

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