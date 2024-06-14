Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог

В пятницу, 14 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев во время первой рабочей поездки в Тольятти заехал в муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие №3, чтобы пообщаться с водителями и выяснить, какая поддержка со стороны регионального правительства нужна для обеспечения стабильной работы городских маршрутов. Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.

Водители отметили, что нужны новые эвакуаторы, которые при поломке могли бы оттащить автобус в ремонтную мастерскую. "Сейчас машины техпомощи сами на пути ломаются, они очень сильно устарели, срок их службы уже давно истек", — рассказали водители.

Во время беседы глава региона принял решение о приобретении двух эвакуаторов. "Мы доводим от региона до муниципалитета средства на закупку разной техники. Проблемы с ней есть не только у вас. Две единицы мы сюда добавляем, потому что от этого зависит, как долго люди ждут автобус на остановках. По технике решение принято, обжалованию не подлежит", — заявил Вячеслав Федорищев. Он поручил главе Тольятти Николаю Ренцу предусмотреть средства на софинансирование закупки эвакуаторов в городском бюджете.

Отдельное внимание было уделено заработной плате водителей. По их словам, сейчас средняя выплата составляет порядка 30-35 тысяч рублей ежемесячно. Сумма варьируется в зависимости от отработанных часов в будние и выходные дни. "1 июня была произведена индексация заработной платы почти на 50%. Средний уровень зарплат должен дойти у нас примерно до 45-50 тысяч рублей, — добавили водители. — Первую выплату после индексации должны получить уже в следующем месяце".

"Хорошо, что такое решение было принято. Первый шаг важен", — отметил Вячеслав Федорищев. Одного из водителей он попросил личным сообщением прислать информацию о месячной зарплате за май и за июнь.

"Я знаю, что это частная информация. Но пришлите ее лично для меня. Посмотрю, как изменилась зарплата. И если это будет необходимо, мы найдем дополнительные возможности сделать более качественное повышение. Будем принимать решение, исходя из возможностей бюджета", — заявил врио губернатора.

Вячеслав Федорищев добавил, что уже принято решение о выделении Тольятти дополнительных средств на ремонт дорог из регионального бюджета. Ожидается, что уже через пару недель соответствующее решение будет принято на заседании областного парламента.

"На технику тоже добавим, парк автотранспорта у вас старый. Поэтому мы туда капитально будем добавлять. Сложные решения, но их нужно принимать. Потому что люди, которые каждый день должны трудиться, не должны ни о чем думать, кроме как о своей семье, близких и о Родине. Они не должны думать о том, почему им приходится долго ждать транспорт и ехать в некомфортном автобусе в жаре", — подчеркнул глава региона.