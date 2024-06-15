В Самарской области усилят меры пожарной безопасности

В субботу, 15 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве — запланированы ряд встреч в Правительстве РФ, на ВДНХ, в департаменте (представительстве Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. В режиме видеоконференцсвязи глава региона провел оперативное совещание по пожароопасной ситуации на территории Самарской области, с участием членов регионального правительства, представителей ГУ МЧС России по Самарской области, глав муниципальных образований.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: в регионе комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, который был разработан ранее, сейчас реализуется в полной мере. Вместе с тем, учитывая уже произошедшие случаи, этому вопросу необходимо уделять максимальное внимание. В ходе совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе по мерам усиления противопожарных мероприятий.

Врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, докладывая о пожароопасной обстановке на территории области и принимаемых мерах, отметил, что по состоянию на 14 июня зафиксировано число пожаров на 37% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В соответствии с постановлением правительства Самарской области с 15 апреля установлен особый противопожарный режим.

В этот период на территории лесов запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами. При установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области будет ограничиваться посещение лесов.

Согласно докладу Алексея Степанова, с начала пожароопасного сезона на территории области зарегистрировано 386 случаев загорания сухой травы — здесь снижение по сравнении с аналогичным периодом прошлого года в четыре с половиной раза, по числу лесных пожаров — снижение в два с половиной раза.

Руководитель ведомства напомнил о проведенной в марте проверке готовности региона к действиям в пожароопасный сезон и обратил особое внимание участников совещания на необходимость устранения ряда выявленных недостатков. Ряд замечаний касался устройства минерализованных полос, устранения дефектов наружного противопожарного водоснабжения, звуковой системы оповещения, обеспечения патрулирования территорий силами добровольных пожарных команд из числа работников сельхозпредприятий.

По итогам доклада Алексея Степанова врио губернатора поручил главам муниципалитетов во взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС провести инвентаризацию средств для тушения пожаров. "Там очень большой инструментарий, вы все его хорошо знаете", — обратился он к участникам совещания. Также глава региона поручил за эти дни обсудить вопрос по организации добровольных пожарных дружин. "Исхожу из того, что это ваши полномочия, ваша зона ответственности, ваши обязанности, — обратился он к главам. — Мы дисциплину здесь с вами кардинально подтягиваем". Вячеслав Федорищев подчеркнул, что область готова при необходимости помочь и централизованно закупить необходимые технические средства.

Должно быть сформировано понимание по каждому озвученному замечанию — как оно будет устраняться. Этот вопрос будет включен в повестку оперативного совещания правительства в ближайший понедельник. Также Вячеслав Федорищев поручил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Андрею Белоусову подготовить предложения относительно того, как можно обеспечить возможность гражданам посещать леса в период действия особого противопожарного режима. Такой вопрос задали главе региона жители Тольятти в ходе его рабочей поездки в пятницу. "Это запрещено на некоторых территориях. Но люди все равно заходят, нарушая запрет. С другой стороны, те, кто не имеет цели леса поджигать или костры там жечь, хотели бы зайти, но не имеют такой возможности", — сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев обратился к главам муниципальных образований: "Обозначайте проблемы, что по-настоящему нужно, чтобы усилить меры противопожарной безопасности".

По словам главы Тольятти Николая Ренца, на территории города много лесов. Взаимодействие с управлением МЧС и предприятиями налажено, техника закупается, но нужно больше. Нужны дополнительные бойлеры для быстрой доставки воды в случае тушения пожара, а также тракторы для экстренной опашки.

Глава Хворостянского района Виктор Махов обратил внимание: капитального ремонта требуют системы водоснабжения, скважины. "Думаю, это необходимо каждому району", — сказал он. Глава обратился за финансовой поддержкой для решения этого вопроса.

Представитель администрации Приволжского района поддержал коллегу, отметив, что летом идет подключение к поливу большого количества домохозяйств, и, по его словам, "давление проседает". Кроме того, главы отметили, что нужны и дополнительные ранцевые огнетушители.

Врио губернатора поручил Андрею Белоусову собрать все заявки от районов в ближайшие два дня. "Сейчас сводим в рабочем формате, анализируем, потом уже официально оформим задачи, которые перед нами стоят", — отметил Вячеслав Федорищев. В части обеспечения большой техникой будут исходить из возможностей бюджета по итогам анализа заявок.

Мы сведем все данные, посмотрим наши возможности. А вот небольшая техника — рынды, ранцевые огнетушители, расходники, которые всегда оперативно закупать нужно — это в первую очередь мы можем централизованно закупить и обеспечить", — сказал глава региона. Он поручил начать проработку вопрос о закупке большого количества ранцевых огнетушителей уже сейчас.