Вячеслав Федорищев поздравил врачей с Днем медицинского работника

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил медиков региона с профессиональным праздником, который отмечается 16 июня.

"Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша деятельность направлена на самое главное — сохранение здоровья и жизни людей. Тысячи жителей региона бесконечно благодарны вам за тепло, заботу, которую вы проявляете при выполнении своего профессионального долга.

В области многое сделано для укрепления системы здравоохранения, сохранения общественного здоровья. Этому во многом способствовал национальный проект "Здравоохранение", который реализуется по решению президента РФ Владимира Владимировича Путина, федеральные и региональные программы. Но самое главное — это удалось сделать благодаря вам — людям, которые ежедневно заботятся о здоровье своих пациентов.

Чтобы в полной мере раскрыть потенциал системы здравоохранения региона, предстоит решить еще много задач. Но я уверен, что вместе — одной командой, единым большим коллективом, мы с вами со всем справимся. Конечно, для этого потребуется очень много труда, но я знаю точно: именно вы, ежедневно работая с людьми на своем посту, знаете, как решать эти задачи. Правительство Самарской области, я лично предпримем все усилия, чтобы каждый вопрос, который нам задают жители, каждая проблема, которую они обозначают, решались, и результатом этого было улучшение качества жизни людей.

Дорогие друзья, выражаю признательность всем медицинским работникам и ветеранам отрасли. Особая благодарность — военным врачам, специалистам, которые сегодня оказывают помощь не только жителям Самарской области, но и жителям новых регионов, нашим героям — бойцам СВО. Благодарю вас за ваш самоотверженный труд и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и добра!" — сказал глава региона.