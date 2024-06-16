Глава Самарской области поздравил жителей региона с праздником Курбан-байрам

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с праздником Курбан-байрам.

"Уважаемые мусульмане Самарской области, поздравляю вас со светлым праздником Курбан-байрам! Это важный день для нашего региона, где на протяжении многих веков живут в мире и согласии люди самых разных национальностей и вероисповеданий.

Для десятков тысяч самарцев это праздник, провозглашающий самые главные человеческие ценности: добро, милосердие, дружбу, взаимоподдержку, напоминающий о том, как важно помогать друг другу, укреплять мир и согласие на нашей земле.

Дорогие друзья, пусть праздничные дни принесут вам радость, будут отмечены добрыми начинаниями. Уверен, что ваши молитвы, дела и поступки будут способствовать приумножению благополучия самарской земли.

В честь праздника примите мои самые добрые пожелания крепкого здоровья вам, мира и добра!" — сказал Вячеслав Федорищев.