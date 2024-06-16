Глава Самарской области поздравил жителей региона с праздником Курбан-байрам

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с праздником Курбан-байрам.
"Уважаемые мусульмане Самарской области, поздравляю вас со светлым праздником Курбан-байрам! Это важный день для нашего региона, где на протяжении многих веков живут в мире и согласии люди самых разных национальностей и вероисповеданий.
Для десятков тысяч самарцев это праздник, провозглашающий самые главные человеческие ценности: добро, милосердие, дружбу, взаимоподдержку, напоминающий о том, как важно помогать друг другу, укреплять мир и согласие на нашей земле.
Дорогие друзья, пусть праздничные дни принесут вам радость, будут отмечены добрыми начинаниями. Уверен, что ваши молитвы, дела и поступки будут способствовать приумножению благополучия самарской земли.
В честь праздника примите мои самые добрые пожелания крепкого здоровья вам, мира и добра!" — сказал Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
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