"Ингосстрах" узнал, как взрослое поколение проводит свое свободное от работы время

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование среди взрослых людей в возрасте от 45 до 65 лет и узнал, хватает ли им времени для личных дел и увлечений после работы.
Исследование показало, что 56,4% респондентов данной возрастной группы считают, что у них достаточно свободного времени. Наивысший уровень отметили жители Набережных Челнов (80% опрошенных), Кемерово (76%), Новосибирска (76%), Казани (74%), Омска (74%), Ульяновска (71%), Оренбурга (70%), Барнаула (69%) и Новокузнецка (60%). В то время как в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил соответственно 43% и 40%.
Наиболее популярными занятиями в свободное время у взрослого поколения являются забота о себе и посещение медицинских учреждений (78,2% женщин и 78,1% мужчин), просмотр телевизора, прослушивание радио, музыки и времяпрепровождение в интернете (81,4% мужчин и 60,7% женщин), а также готовка еды (67,1% женщин и 27,7% мужчин). Кроме того, 35,8% женщин и 32,1% мужчин в свободное время проводят время с друзьями, а домашними делами занимаются 37,1% женщин и 26,4% мужчин.
Согласно исследованию, чтением книг успевают занимаются 15,9% мужчин и 11% женщин, обучение в интернете проходят 12,3% женщин и 8,7% мужчин, а на культурные мероприятия (посещение театров, музеев, выставок) остается время у 9,1% мужчин и 6,8% женщин.
"То, как человек использует свое свободное время после работы или в отпуске, оказывает значительное влияние на его жизнь и состояние. Поэтому даже во время отдыха необходимо заботиться о своем здоровье. Учитывая простоту процесса оформления страховки через сайт или мобильное приложение, рекомендуем всем, кто отправляется в путешествие, занимается экстремальными видами спорта, работает в саду или просто наслаждается природой, не забывать об оформлении страховки для путешествий за границу, страховки при несчастных случаях или при укусах клещей. Ведь забота о своем здоровье — это залог безопасного и спокойного отдыха", — прокомментировал Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.