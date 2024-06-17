"Ингосстрах" узнал, как взрослое поколение проводит свое свободное от работы время

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провел исследование среди взрослых людей в возрасте от 45 до 65 лет и узнал, хватает ли им времени для личных дел и увлечений после работы.

Исследование показало, что 56,4% респондентов данной возрастной группы считают, что у них достаточно свободного времени. Наивысший уровень отметили жители Набережных Челнов (80% опрошенных), Кемерово (76%), Новосибирска (76%), Казани (74%), Омска (74%), Ульяновска (71%), Оренбурга (70%), Барнаула (69%) и Новокузнецка (60%). В то время как в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил соответственно 43% и 40%.

Наиболее популярными занятиями в свободное время у взрослого поколения являются забота о себе и посещение медицинских учреждений (78,2% женщин и 78,1% мужчин), просмотр телевизора, прослушивание радио, музыки и времяпрепровождение в интернете (81,4% мужчин и 60,7% женщин), а также готовка еды (67,1% женщин и 27,7% мужчин). Кроме того, 35,8% женщин и 32,1% мужчин в свободное время проводят время с друзьями, а домашними делами занимаются 37,1% женщин и 26,4% мужчин.

Согласно исследованию, чтением книг успевают занимаются 15,9% мужчин и 11% женщин, обучение в интернете проходят 12,3% женщин и 8,7% мужчин, а на культурные мероприятия (посещение театров, музеев, выставок) остается время у 9,1% мужчин и 6,8% женщин.

"То, как человек использует свое свободное время после работы или в отпуске, оказывает значительное влияние на его жизнь и состояние. Поэтому даже во время отдыха необходимо заботиться о своем здоровье. Учитывая простоту процесса оформления страховки через сайт или мобильное приложение, рекомендуем всем, кто отправляется в путешествие, занимается экстремальными видами спорта, работает в саду или просто наслаждается природой, не забывать об оформлении страховки для путешествий за границу, страховки при несчастных случаях или при укусах клещей. Ведь забота о своем здоровье — это залог безопасного и спокойного отдыха", — прокомментировал Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".