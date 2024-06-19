Вячеслав Федорищев встретился с представителями бизнес-объединений региона

В среду, 19 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями общественных объединений предпринимателей и крупных предприятий региона. Обсуждались вопросы, напрямую влияющие на качество ведения бизнеса, а также дополнительные меры поддержки для развития промышленности, сектора малого и среднего предпринимательства.

Глава региона отметил, что от успешности работы бизнеса зависит развитие области, а значит и благополучие жителей. "Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Во-первых, от этого зависит наполнение бюджета Самарской области, что позволит нам финансировать важнейшие социальные направления: дороги, здравоохранение, образование". Кроме того, развитие бизнеса позволит создавать дополнительные высокооплачиваемые рабочие места. "Это очень важно для обеспечения благополучия семей", — уверен глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что будут изменены принципы организации взаимодействия органов власти и бизнеса. Теперь в штабном режиме будут разрабатываться дорожные карты предпринимательской инициативы. "Многие вещи уже сделаны. Но на самом деле остается люфт для того, чтобы сделать лучше. В рейтинге инвестиционного климата по итогам прошлого года Самарская область опустилась на несколько позиций. А за ним стоит конкретная фактура, конкретная работа, которую нужно усиливать", — подчеркнул врио губернатора.

Во время обсуждения заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев отметил, что малый и средний бизнес мог бы стать поставщиком услуг, компонентов, деталей и высокотехнологичной продукции для крупных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Тем более, что у каждой компании есть ряд программ: инвестиционных, импортозамещающих и т. д. "Возможности с точки зрения предпринимательского сектора — фактически безграничны, потенциал огромный для поставок внутри Самарской области", — считает он.

Алексей Соболев отметил, что промышленные предприятия готовы размещать заказы. Но для этого нужно создать единую площадку для субъектов МСП, чтобы они знали потребности крупных компаний и могли работать в тесной кооперации. Вячеслав Федорищев согласился с руководителем ОДК-Кузнецов и предложил регулярно проводить своеобразные ярмарки возможностей по типу ярмарок трудоустройства. "Бизнесу нужен квалифицированный заказ от крупнейших предприятий Самарской области, обеспеченный финансами. Поэтому прошу министерство промышленности, правительство региона подготовить в течение лета целую серию ярмарок", — поручил врио губернатора. В ближайшее время будет определена постоянна площадка и формат общения. А проходить такие мероприятия будут каждую неделю.

"Цель — за это лето вдвое увеличить не заключенные контракты, а конкретные соглашения о намерениях, чтобы зафиксировать заказчика и предприятие, которое может быть в кооперации. Все лето работаем над тем, чтобы бизнес увидел возможности, подготовился, где-то перестроился и стал поставщиком, повысил внутреннюю логистику. Сделано в Самаре — знак качества", — подчеркнул врио губернатора, обращаясь к членам областного правительства.

В свою очередь, президент регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Алексей Гусев обозначил ряд проблемных вопросов. Один из них — кадровый дефицит. Также, считает он, необходимо внести изменения в ряд федеральных и региональных законов, которые позволят эффективно развиваться бизнесу и крупным промышленным предприятиям.

Вячеслав Федорищев предложил Алексею Гусеву на регулярной основе — раз в 2-3 недели — встречаться с представителями бизнеса и крупных предприятий, чтобы обсуждать накопившиеся проблемные вопросы и конкретные пути их решения, представляя эти инициативы на уровень правительства региона.

Президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев во время встречи обратил внимание на необходимость усиления внешних экономических связей региона с другими дружественными странами, проведения регулярных бизнес-миссий. Также он отметил рост кадастровой стоимости земельных участков. "Предприниматели видят в этом отрицательное влияние на развитие бизнеса. Потому что кадастровая стоимость по сравнению с другими регионами в прошлом году повысилась на 12% по сравнению с 2022 годом. В то время в других регионах ПФО наблюдается снижение или незначительное повышение", — отметил руководитель ТПП региона. Отдельное внимание было уделено вопросу создания и развития предприятий, выпускающих станки, а также семейному предпринимательству.

Врио губернатора отметил, что в ближайшее время будет докапитализирован региональный Фонд развития промышленности. Из регионального бюджета дополнительно будет выделено порядка 400 млн рублей. "Это позволит поддержать порядка 10 проектов среднего предпринимательства промышленного типа", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

С предложением о расширении закупок товаров в странах СНГ и Африки вышел врио председателя Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Вадим Некрасов. Однако, цель и задача экспортной политики региона состоит не в том, чтобы покупать больше в разных странах, а продавать, и за счет прибыли инвестировать в создание продуктов, которые еще не производятся в области, чтобы обеспечить технологическую и продовольственную безопасность, отметил врио губернатора.

"Мы здесь должны выращивать продукты, перерабатывать их. Вместе с тем взаимодействие должно быть налажено широкое, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Мы перестраиваем работу экономического блока, у нас будут торговые представители — 4 человека. Это не значит, что они будут жить в других странах и непонятно чем там заниматься. Нет, они будут работать в основном здесь. Но это будут профессионалы. Работать будут по четырем направлениям: Китай, СНГ, Азия, Африка".

Председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Алексей Ульянин предложил подобные встречи — представителей бизнеса и органов власти — проводить на регулярной основе, на ряду с другими мероприятиями, например, бизнес-форумами.

Врио губернатора поддержал инициативу: "Устанавливаем нормативными документами час общения с предпринимателем для каждого руководителя — для глав муниципальных образований, всех министров, которые так или иначе взаимодействуют с бизнесом. Рекомендуем и предлагаем руководителям инфраструктурных компаний ту же самую практику ввести: каждую пятницу с 9:00 до 11:00 лично принимать по предварительной записи предпринимателей. Я начну это делать со следующей пятницы лично, буду принимать тех, кто обращается с вопросами, касающимися предпринимательской деятельности".

В ходе совещания прозвучал вопрос по поводу работы так называемых наливаек. Глава региона подчеркнул, что получает сотни обращений от жителей области по этому вопросу. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что ранее разработанный законопроект не решал ряд проблем, в том числе по обеспечению безопасности. "Поэтому мы провели большую работу в консультациях с Федеральной антимонопольной службой, с представителями прокуратуры Самарской области. Наша позиция гораздо жестче.

Мы ее скорректируем и будем вносить совместно с депутатом, который это инициировал, уже во вторник на заседание Самарской губернской думы иной законопроект, который позволит обеспечить безопасность наших жителей", — отметил врио губернатора.

Во время беседы прозвучал еще ряд вопросов и предложений от представителей бизнес-объединений и сообществ деловых кругов Самарской области. Все они приняты для анализа и проработки.

Сегодня же Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области по обеспечению бесперебойной работы. "Знаю, что такая работа велась, мы ее будем усиливать. Приоритет: выполнение государственного оборонного заказа, что является стратегическим направлением деятельности всей страны и Самарской области", — подчеркнул глава региона.

Один из таких — кадровый. Напомним, по поручению врио губернатора в настоящее время готовится масштабная региональная программа "Инженеры будущего". "Она будет направлена на то, чтобы повышать качество нашего инженерного образования. Будут учитываться федеральные меры поддержки, федеральные программы, новые региональные, которые мы вместе с вами выработаем. Задача — максимально усилить это направление для обеспечения текущей работы и будущих заделов", — отметил руководитель области.

При этом важно обеспечивать комфортность бесперебойной работы уже действующих сотрудников, считает Вячеслав Федорищев. "Здесь имеется в виду весь жизненный цикл. Когда всецело отдаешь себя работе, тебе важно понимать, что дети, которые ходят в детские садики, в школы, обеспечены продленными сменами. И, будучи на предприятии, ты думаешь о работе, зная, что твоя семья находится в надежных руках преподавателей, воспитателей. Это касается и работы общественного транспорта, который на тех направлениях, где работают ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса, должен ходить бесперебойно. Конечно, общественный транспорт во всем регионе должен функционировать так — мы этим занимаемся, но здесь будем говорить предметно", — заявил он.

Глава региона напомнил о заседании Бюро Союза машиностроителей России, в котором он принял участие накануне: "Удалось доложить Сергею Викторовичу Чемезову те предложения, которые вы мне уже успели дать в рамках нашей совместной работы. Договорились с Владимиром Владимировичем Гутеневым, депутатом Госдумы от Самарской области, руководителем Комитета по промышленности и торговле Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что работу будем усиливать".

Врио губернатора подчеркнул, что стабильная работа промышленных предприятий, в особенности оборонных, — это стратегическая, особо важная задача на сегодняшний день. "Поэтому будем регулярно общаться с директорами заводов по всем проблемным вопросам", — заключил Вячеслав Федорищев.