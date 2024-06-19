Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством компании "Россети Волга"

В среду, 19 июня, в Самаре состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и генерального директора ПАО "Россети Волга" Александра Гаврилова. Участие в совещании также приняли министр энергетики и ЖКХ Владимир Василенко, министр экономического развития Дмитрий Богданов, руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина, представители руководства энергокомпании и филиала.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: компания является надежным стратегическим партнером в развитии Самарской области, большая совместная работа велась с Правительством региона. "Знаю, что, возглавляя эту компанию, вы провели большую внутреннюю работу, благодаря которой мы повысили надежность и эффективность поставки энергоресурса", — обратился он к генеральному директору ПАО "Россети Волга" Александру Гаврилову.

Сотрудничество позволит повысить надежность электроснабжения населения, а также обеспечить развитие предприятий на территории региона. "В Самарской области большое количество промышленных предприятий, и они нуждаются в развитии, а здесь без энергетики никуда", — отметил глава региона.

По мнению врио губернатора, важна совместная позиция в решении многих вопросов — компетенции и знания, которые есть у компании "Россети Волга", должны помочь развитию региона.

В свою очередь Александр Гаврилов заверил: компания "Россети Волга" ориентирована на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики области. Реализация производственных программ позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии региона. "Мы наметили очень большие планы на ближайшие пять лет, все обязательства выполним в полном объеме", — заявил руководитель компании, отметив также и обязательства социального характера.

Стороны предметно обсудили продолжение сотрудничества. Одной из тем стало регуляторное соглашение между Правительством Самарской области и ПАО "Россети Волга", подписание которого стимулирует интенсивное развитие электросетевой инфраструктуры региона. Кроме того, обсуждалось технологическое присоединение третьего и пятого этапа строительства автомобильной дороги "Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волга в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", оформление земельно-правовых отношений для размещения и эксплуатации объектов сетевых компаний.

"Что касается формирования инвестиционной программы — объектов в регионе достаточно много, тех, которые необходимо подключать к энергетике. Здесь надо выработать механизм совместной работы, такой, чтобы без перебоев, в штатном режиме обеспечивалось в кратчайшие сроки надежное качественное обслуживание", — отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона также обратил внимание на вопрос освещения в городах: "Есть программы, которые позволяют существенно повысить безопасность на улицах, на дорогах за счет правильного подхода к освещению. Эти программы тоже посмотрим подробнее".

В ходе встречи Александр Гаврилов представил Вячеславу Федорищеву нового директора филиала ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" Станислава Чуфистова. Вся трудовая деятельность Станислава Сергеевича Чуфистова была связана с филиалом ПАО "Россети Волга" — "Оренбургэнерго". Прошел путь от инженера 2 категории до заместителя директора по инвестиционной деятельности. Стаж в электроэнергетике — 16 лет. Награжден ведомственными, отраслевыми почетными грамотами и благодарностями.

Стороны договорились продолжать открытый и конструктивный диалог, направленный на реализацию важнейших для Самарской области проектов и устойчивую работу, развитие электросетевого комплекса.