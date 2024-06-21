Экс-депутат решил податься в губернаторы Самарской области

Бывший депутат тольяттинской городской думы, журналист Александр Гремин объявил о желании баллотироваться на пост губернатора Самарской области. Об этом он написал в социальных сетях.

"Решил, что положение и ситуация обязывают меня проявлять общественно-политическую активность, а потому намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Самарской области.

Могу сделать это либо как самовыдвиженец, либо быть выдвинутым от политической партии ЛДПР, в которой состою с 2006 года. Второй вариант был бы более логичным, так как я успешно возглавлял Тольяттинское отделение ЛДПР в период с 2006 по 2012 год, некоторое время работал в ценральном апппарате ЛДПР на должности главного редактора федеральной газеты ЛДПР и пресс-секретаря Жириновского В. В. Неизменно горжусь, что целых шесть лет продержался в команде Дегтярева М.В.

Шансы на мою победу примерно или более менее равны рейтингу ЛДПР в Самарской области, поэтому меня в предстоящем предвыборном процессе так же интересуют съемки документального фильма о нем", — написал Александр Гремин.

Александр Гремин родом из Тольятти. Работал в "Тольяттинском обозрении", был главным редактором газеты "Понедельник" и федеральной газеты "ЛДПР". Был депутатом гордумы Тольятти V созыва.

В том же 2012 году Александр Гремин оказался в эпицентре скандала, из-за которого чуть не лишился мандата. Ему предъявили обвинение за нанесение побоев главному редактору газеты "Тольяттинское обозрение" Сергею Красильникову. Суд назначил депутату штраф в размере 5 тыс. рублей.