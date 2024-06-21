Экс-депутат решил податься в губернаторы Самарской области

Бывший депутат тольяттинской городской думы, журналист Александр Гремин объявил о желании баллотироваться на пост губернатора Самарской области. Об этом он написал в социальных сетях.
"Решил, что положение и ситуация обязывают меня проявлять общественно-политическую активность, а потому намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Самарской области.
Могу сделать это либо как самовыдвиженец, либо быть выдвинутым от политической партии ЛДПР, в которой состою с 2006 года. Второй вариант был бы более логичным, так как я успешно возглавлял Тольяттинское отделение ЛДПР в период с 2006 по 2012 год, некоторое время работал в ценральном апппарате ЛДПР на должности главного редактора федеральной газеты ЛДПР и пресс-секретаря Жириновского В. В. Неизменно горжусь, что целых шесть лет продержался в команде Дегтярева М.В.
Шансы на мою победу примерно или более менее равны рейтингу ЛДПР в Самарской области, поэтому меня в предстоящем предвыборном процессе так же интересуют съемки документального фильма о нем", — написал Александр Гремин.
Александр Гремин родом из Тольятти. Работал в "Тольяттинском обозрении", был главным редактором газеты "Понедельник" и федеральной газеты "ЛДПР". Был депутатом гордумы Тольятти V созыва.
В том же 2012 году Александр Гремин оказался в эпицентре скандала, из-за которого чуть не лишился мандата. Ему предъявили обвинение за нанесение побоев главному редактору газеты "Тольяттинское обозрение" Сергею Красильникову. Суд назначил депутату штраф в размере 5 тыс. рублей.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.