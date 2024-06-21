Вячеслав Федорищев: "Обращение с ТКО – это один из самых проблемных вопросов"

В четверг, 20 июня, на встрече врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с блогерами прозвучал вопрос о проблемах обращения с ТКО и рекультивации несанкционированных свалок.

"Обращение с ТКО и все, что с этим связано — это один из самых проблемных вопросов. Это не только про накопленный ущерб. В рамках реформы в России во многих регионах этот ущерб уже ликвидирован или близок к этому. У нас здесь, мягко говоря, низкая база. Не так много работы в этом направлении было проведено. Это касается ущерба, который копится, сам принцип реализации мусора. Не говорю даже про раздельный сбор, хотя это тоже важные вещи. В том числе это капиталоемкая история. Но здесь инструменты, которые созданы, уже работают. Не надо изобретать велосипед. Здесь большая поддержка федерального правительства в лице министерства экологии, которое инвестирует десятки миллиардов рублей в такого рода объекты во многих регионах", — сказал Федорищев.

Также врио губернатора подчеркнул, что дорожная карта есть, и она уже системно отрабатывается.

"Сейчас согласуем с федеральным министерством. Мы, команда, которая работает со мной, внимательно смотрим от муниципального образования к муниципальному образованию конкретные случаи, потому что здесь важно не ошибиться. Принятые решения должны быть правильными. Поэтому в ближайшее время — не годы, а месяцы — мы с вами вместе шаг за шагом мы будем видеть, что ситуация меняется к лучшему. Это не революция. Это всего лишь ответ на серьезный вызов. Ответ есть, и он скоро будет дан", — резюмировал Федорищев.