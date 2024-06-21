Вячеслав Федорищев поздравил выпускников Самарского кадетского корпуса с окончанием обучения

В пятницу, 21 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в юбилейной торжественной церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании выпускникам Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел РФ.

На плацу корпуса состоялось торжественное построение личного состава курсов, с участием руководства кадетского корпуса, родителей и близких выпускников. В числе почетных гостей на церемонии присутствовали депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области полковник полиции Евгений Панков, представители думы и администрации Самары, Самарского областного общественного совета ветеранов ОВД и внутренних войск, общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, духовенства.

В этом году в кадетском корпусе пятый, юбилейный, выпуск. Как было отмечено в ходе церемонии, среди выпускников 2024 г. — семь золотых и три серебряных медалиста.

Глава региона обратился к кадетам, их родителям и родственникам, наставникам со словами поздравления. "Для нас большая честь приветствовать выпускников, которые добились выдающихся результатов в своей учебе. Это пятый выпуск и, по докладу начальника подразделения, один из самых ярких и по количеству медалистов превосходящий все предшествующие. Вы наша гордость. Никогда не забывайте про те принципы, которые в семье воспитывали в вас родители, которые здесь, в этом учреждении, в вас воспитывали ваши командиры, преподаватели. Это фундаментальные вещи, с которыми вы дальше будете идти в жизнь", — отметил Вячеслав Федорищев.

Руководитель области выразил уверенность, что эти принципы и полученные знания помогут ребятам стать хорошими специалистами, людьми, от которых будет зависеть благополучие граждан. "Уверен, что каждый из вас, выбирая свой путь, выберет Самарскую область как место, где будет создавать свою семью, развиваться профессионально. А если это будет так, то мы будем сильнее с каждым годом", — подчеркнул врио губернатора.

Вячеслав Федорищев поблагодарил родителей выпускников кадетского корпуса, которые в начале пути поддержали сыновей в их выборе этого учебного заведения и продолжают поддерживать, а также преподавателей, командиров, которые с душой относятся к работе и передают профессиональные знания и опыт молодому поколению, чтобы оно становилось сильнее и лучше.

"Вручая аттестаты, мы на этом с вами не прощаемся. Мы будем продолжать — все, кто здесь присутствуют, руководители, — внимательно наблюдать за вашей судьбой, оказывать содействие там, где это необходимо. И рассчитываем на то, что, работая, служа своему отечеству на всех фронтах, вы будете помнить, что у нас самая великая страна, самый замечательный регион и от вас зависит наше будущее. Поздравляю", — обратился врио губернатора к ребятам.

Выпускников кадетского корпуса поздравил депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн, отметив, что это юбилейный год — десятый год существовования "кадетки", пятый, самый результативный по количеству медалистов выпуск.

"Я от души поздравляю тех, кто получит сегодня эти награды за свои исключительные успехи в учебе. Хочу, конечно же, отдельно поздравить родителей, потому что это в значительной степени ваш праздник", — обратился он.

По его словам, за годы учебы в кадетском корпусе юноши приобрели не только знания, но и чувство локтя, понимание принципов товарищества, кадетского братства, необходимости каждому служить интересам своего отечества. "Я верю, что вы, приняв решение служить в рядах российской полиции, других силовых ведомств, сохраните принципы, которые были заложены в вас здесь, сохраните кадетское братство и самое главное — всегда будете людьми. Где бы вы ни служили дальше, помните: Самара для вас всегда останется вторым домом. В добрый путь и в добрый час, друзья", — напутствовал Александр Хинштейн выпускников.

Во время торжественной церемонии вручения аттестатов было зачитано поздравление в адрес выпускников заместителя министра внутренних дел РФ генерала-полковника полиции Владимира Кубышко. "Сегодня начинается новый этап вашей жизни, полный вызовов, ответственности и возможностей. Многие выбрали путь служения своей стране, и это достойно уважения. Ваши образование и подготовка позволят стать надежными защитниками правопорядка и служителями закона, преумножающими славные страницы героической истории российской полиции", — отмечено в поздравлении.

В ходе мероприятия состоялась также церемония прощания выпускников со знаменем Самарского кадетского корпуса. Завершилась линейка творческой частью — были представлены номера в исполнении воспитанников корпуса и приглашенных коллективов.