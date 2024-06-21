Вячеслав Федорищев: "Бюджет региона должен быть больше в два раза через пять лет"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с местными блогерами, на которой в числе прочего рассказал о направленности развития бюджета губернии.

"Нам удалось за короткое время сформировать бюджет развития. Он значимый — это порядка 20 млрд средств дополнительных, которые мы нашли уже сейчас, - отметил глава региона. - Они будут направлены на дороги, транспорт, здравоохранение, на самые ключевые и значимые проблемы и вопросы, которые обозначены жителями. Это первый шаг. У нас бюджет должен быть больше в два раза через пять лет — это моя оценка потенциала региона. И через пять лет достижимо это конкретное развитие, при пересмотре подходов в инвестиционном законодательстве, налогообложении".

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что последние восемь лет занимался экономикой и инвестклиматом.

"Не надо ничего изобретать, все уже изобретено до нас, надо просто открыто и честно работать. Уже приняли решение, что каждую пятницу мы будем проводить встречи, - сообщил он. - И это реально работает, когда к тебе физически приходит предприниматель и говорит о своих проблемах — о рейдерах, о федеральных структурах, о конкурентах недобросовестных, о госзаказах, которые им не отдаются. И, когда с этим работают министры, заместители губернатора, представители в муниципалитетах — меняется подход, не сразу, но через полгода — совершенно другой подход к проблемам и вопросам. Нам нужно восстанавливать доверие. Это командная работа. Инвестклимат — это про доверие бизнеса к региону, к власти".